В Саратове стартует осенний сезон Всероссийской акции «Бумбатл»

Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ с 1 сентября по 30 ноября проводит осенний сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Саратовцев приглашают принять в ней активное участие.Мероприятие проводится уже шестой год подряд в поддержку национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».Целью акции является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к природе.В рамках экологической кампании также запланированы экоуроки и лекции в образовательных учреждениях на тему раздельного сбора отходов и переработки, организация экскурсий на заводы по переработке макулатуры и в «зеленые» офисы компаний.По итогам акции определят победителей среди детских садов, школ, колледжей, вузов, коллективов предприятий. Особенностью акции является возможность для ее участников обменять собранную макулатуру на билет в региональное учреждение культуры: театр, музей, концертный зал или на спортивное мероприятие.Условия участия и подробную информацию можно узнать на сайте акции: https://бумбатл.национальныепроекты.рф/