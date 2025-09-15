В Саратовской области выберут предпринимателей года

15 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
В Саратовской области идет прием заявок на ежегодную премию «Предприниматель года».

Цель премии — популяризация лучших предпринимательских практик и достижений, поощрение наиболее успешных представителей малого и среднего бизнеса, продвижение региональных брендов.

Номинации:
− Предприниматель в сфере торговли;
− Предприниматель в сфере сельского хозяйства;
− Предприниматель в сфере бытовых услуг;
− Предприниматель в сфере гостеприимства;
− Предприниматель в сфере строительства;
− Предприниматель в сфере креативных индустрий;
− Женщина – предприниматель;
− Молодой предприниматель;
− Социальный бизнес;
− Предприниматель в сфере производства.

Подать заявку и узнать об условиях участия можно на сайте предпринимательгода64.рф. Заявки принимаются по 6 октября.

Организатор премии - Бизнес-инкубатор Саратовской области при поддержке министерства экономического развития региона.

Развитие и поддержка предпринимательской деятельности соответствуют задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».