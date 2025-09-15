В Саратовской области выберут предпринимателей года

просмотров: 46

В Саратовской области идет прием заявок на ежегодную премию «Предприниматель года».Цель премии — популяризация лучших предпринимательских практик и достижений, поощрение наиболее успешных представителей малого и среднего бизнеса, продвижение региональных брендов.Номинации:− Предприниматель в сфере торговли;− Предприниматель в сфере сельского хозяйства;− Предприниматель в сфере бытовых услуг;− Предприниматель в сфере гостеприимства;− Предприниматель в сфере строительства;− Предприниматель в сфере креативных индустрий;− Женщина – предприниматель;− Молодой предприниматель;− Социальный бизнес;− Предприниматель в сфере производства.Подать заявку и узнать об условиях участия можно на сайте предпринимательгода64.рф. Заявки принимаются по 6 октября.Организатор премии - Бизнес-инкубатор Саратовской области при поддержке министерства экономического развития региона.Развитие и поддержка предпринимательской деятельности соответствуют задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».