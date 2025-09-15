В Саратове отметили День танкиста

15 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
В Саратове состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню танкиста, который традиционно отмечается в России во второе воскресенье сентября. Мероприятия также были приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.

У мемориала «Не забудем», расположенного на территории Саратовского высшего артиллерийского командного училища состоялся памятный митинг, в рамках которого курсанты, принимавшие участие в специальной военной операции, рассказали о выдающихся выпускниках саратовских танковых училищ, удостоенных высокого звания «Дважды Герой Советского Союза». Экипажем легендарного танка Т-34 были продемонстрированы элементы владения боевой машиной.

Далее участники на боевой технике «Тигр» и БРДМ проследовали к памятнику танкистам «Танк Т-34-85 «Мать-Родина», где возложили цветы и почтили память экипаж этой легендарной боевой машины. Этот танк, установленный на постаменте, был построен на личные сбережения Марии Иосифовны Орловой и передан в 6-ой гвардейский механизированный корпус, которым командовал ее сын гвардии полковник Василий Федорович Орлов. Экипажу этой боевой машины в годы Великой Отечественной войны удалось уничтожить в боях 17 танков и самоходных орудий, два бронетранспортера и 18 автомашин, а также более двух рот живой силы противника. За проявленный героизм Василий Федорович Орлов посмертно был удостоен звания «Герой Советского Союза».

Завершились мероприятия в Парке Победы на Соколовой горе церемонией возложения цветов к танкам, установленным в парке, и корзины к мемориалу «Вечный огонь» в память обо всех танкистах, отдавших свои жизни за Отечество.

Инициатором мероприятий выступил коллектив Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» совместно с Саратовским высшим артиллерийским командным училищем. Мероприятия прошли при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.