Активное долголетие: социальные туристы из Дергачевского района занялись плаванием
В рамках социального туризма подопечные комплексного центра соцобслуживания населения Дергачевского района посетили город Ершов и занялись плаванием в бассейне «Дельфин».
«Плавание можно считать особым видом спорта, оно способствует и расслаблению, и укреплению практически всех систем организма. Для пожилых людей – это щадящая форма активности», - рассказали специалисты учреждения.
Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».