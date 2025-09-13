13 сентября 2025 СУББОТА
Новости
11:46 | 13 сентября
Многодетная мать о поведении противников школы: Здравый смысл не с ними
08:51 | 13 сентября
Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию

Новости
Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию


В Саратове завершился финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника».

По итогам отборов в рамках онлайн-этапов в финал вышли 13 команд. Среди них был представители Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной республики, Запорожской области, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.

В рамках соревнований команды программировали поведенческие команды для своих роботов, чтобы они выполняли задания по определенному сценарию. Выигрывает тот, кто справился с наибольшей точностью и в самый короткий срок.

В результате победителями и призерами стали:

1 место - Саратовская область.
2 место - Донецкая Народная республика.
3 место - республика Башкортостан.

«По данному направлению турнир проводился впервые и объединил сильнейших программистов со всей страны. Наш регион представляла команда учеников Физико-технического лицея. Ребята доказали, что добиться успехов в области робототехники можно даже несмотря на юный возраст. От всей  души поздравляю победителей. Здорово, что в регионе активно развиваются популярные молодёжные направления такие как робототехника,  фиджитал-спорт. За этим будущее и хорошие возможности для самореализации в отрасли современных технологий», - отметил губернатор Роман Бусаргин.