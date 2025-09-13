Команда Саратовской области – победители Кубка России по спортивному программированию

просмотров: 116

В Саратове завершился финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника».По итогам отборов в рамках онлайн-этапов в финал вышли 13 команд. Среди них был представители Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной республики, Запорожской области, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.В рамках соревнований команды программировали поведенческие команды для своих роботов, чтобы они выполняли задания по определенному сценарию. Выигрывает тот, кто справился с наибольшей точностью и в самый короткий срок.В результате победителями и призерами стали:1 место - Саратовская область.2 место - Донецкая Народная республика.3 место - республика Башкортостан.«По данному направлению турнир проводился впервые и объединил сильнейших программистов со всей страны. Наш регион представляла команда учеников Физико-технического лицея. Ребята доказали, что добиться успехов в области робототехники можно даже несмотря на юный возраст. От всей души поздравляю победителей. Здорово, что в регионе активно развиваются популярные молодёжные направления такие как робототехника, фиджитал-спорт. За этим будущее и хорошие возможности для самореализации в отрасли современных технологий», - отметил губернатор Роман Бусаргин.