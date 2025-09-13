13 сентября 2025 СУББОТА
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»

Заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, руководитель юридической группы Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах Юлия Михайлова прокомментировала работу Штаба в первый день голосования.

«Сегодня с 08:00 члены Штаба приступили к дежурству в Общественной палате согласно утвержденному ранее графику, работает «горячая линия».

Региональный штаб общественного наблюдения за выборами в постоянном режиме осуществляет мониторинг избирательного процесса. Поддерживается связь с общественными наблюдателями, которые наблюдают за ходом голосования на всех 158 избирательных участках, с общественными советами муниципальных районов, на базе которых также созданы штабы общественного наблюдения. Жалоб и замечаний на организацию избирательного процесса не поступало, выборы проходят в штатном режиме. Избирательные участки в полном объеме оснащены кабинами и урнами для голосования, сейф-пакетами, имеется необходимая символика, плакаты и канцтовары. Явка на выборах по итогам первого дня голосования на выборах депутатов областной Думы достигла почти 12%, на выборах в органы местного самоуправления – почти 10%. Это высокие показатели для дополнительных выборов. Общественные наблюдатели активно размещают информацию о ходе голосования на Карте сообщений НОМ (Независимого общественного мониторинга) – это сведения о нормальном ходе избирательного процесса, позитивных ситуациях, высокой явке и соблюдении законности избирательных процедур. Региональный штаб продолжит свою работу в субботу и воскресенье. Наша общая задача – в полном объеме обеспечить избирательные права наших граждан и проконтролировать соблюдение избирательного законодательства.».