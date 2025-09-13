Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»

просмотров: 98

«Сегодня с 08:00 члены Штаба приступили к дежурству в Общественной палате согласно утвержденному ранее графику, работает «горячая линия».Региональный штаб общественного наблюдения за выборами в постоянном режиме осуществляет мониторинг избирательного процесса. Поддерживается связь с общественными наблюдателями, которые наблюдают за ходом голосования на всех 158 избирательных участках, с общественными советами муниципальных районов, на базе которых также созданы штабы общественного наблюдения. Жалоб и замечаний на организацию избирательного процесса не поступало, выборы проходят в штатном режиме. Избирательные участки в полном объеме оснащены кабинами и урнами для голосования, сейф-пакетами, имеется необходимая символика, плакаты и канцтовары. Явка на выборах по итогам первого дня голосования на выборах депутатов областной Думы достигла почти 12%, на выборах в органы местного самоуправления – почти 10%. Это высокие показатели для дополнительных выборов. Общественные наблюдатели активно размещают информацию о ходе голосования на Карте сообщений НОМ (Независимого общественного мониторинга) – это сведения о нормальном ходе избирательного процесса, позитивных ситуациях, высокой явке и соблюдении законности избирательных процедур. Региональный штаб продолжит свою работу в субботу и воскресенье. Наша общая задача – в полном объеме обеспечить избирательные права наших граждан и проконтролировать соблюдение избирательного законодательства.».