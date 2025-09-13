Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова

просмотров: 102

12 сентября в МОУ "СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова" состоялся «Фестиваль казачьей культуры", приуроченный к празднованию Дня города.В нём приняли участие не только воспитанники казачьих классов и их родители, но и жители микрорайона школы.Участники Фестиваля смогли побывать на Дне открытых дверей в школьной музейной комнате, где стали гостями экспозиции "По следам волжских казаков".Экскурсию для них провели Пуганова Анастасия и Герасимов Максим. На Аллее казачьей славы была организована концертная программа "Мы с тобою казаки...", а также для всех желающих проведен мастер-класс Зайцевой А.С. по фланкировке шашкой.Самые спортивные из участников вместе с воспитанниками ВПК "Маргеловцы" соревновались в эстафете с элементами казачьих игр.Отдельные слова благодарности администрация МОУ "СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова" и организаторы Фестиваля выражают творческому коллективу "Стальные крылья".