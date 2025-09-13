В Саратове будет построен Центр спорта будущего

13 сентября 2025 СУББОТА
Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал строительство в регионе Фиджитал-Центра - уникальной площадки нового поколения, которая объединит традиционные виды спорта и цифровые технологии.

Фиджитал-Центр станет современным пространством для проведения соревнований, тренировок и массовых мероприятий, а также позволит готовить спортсменов к участию в турнирах различного уровня.

Данный объект станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры города и привлечёт внимание молодежи к занятиям спортом в инновационном формате, сочетающем физическую активность и виртуальную среду.

«Фиджитал - стремительно развивающийся вид спорта. Его популярность среди молодых людей год от года растет. Приятно, что Саратов станет одной из точек развития данной дисциплины. Мы получаем площадку, которая позволит готовить спортсменов и активно вовлекать молодежь в спорт, а также проводить соревнования высокого уровня»,- подчеркнул руководитель федерации фиджитал спорта Саратовской области, Олимпийский чемпион Илья Захаров.