В Саратове будет построен Центр спорта будущего

Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал строительство в регионе Фиджитал-Центра - уникальной площадки нового поколения, которая объединит традиционные виды спорта и цифровые технологии.Фиджитал-Центр станет современным пространством для проведения соревнований, тренировок и массовых мероприятий, а также позволит готовить спортсменов к участию в турнирах различного уровня.Данный объект станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры города и привлечёт внимание молодежи к занятиям спортом в инновационном формате, сочетающем физическую активность и виртуальную среду.«Фиджитал - стремительно развивающийся вид спорта. Его популярность среди молодых людей год от года растет. Приятно, что Саратов станет одной из точек развития данной дисциплины. Мы получаем площадку, которая позволит готовить спортсменов и активно вовлекать молодежь в спорт, а также проводить соревнования высокого уровня»,- подчеркнул руководитель федерации фиджитал спорта Саратовской области, Олимпийский чемпион Илья Захаров.