13 сентября 2025 СУББОТА
Новости
20:49 | 12 сентября
Юлия Михайлова:«Выборы проходят в штатном режиме»
20:34 | 12 сентября
Фестиваль казачьей культуры прошел в школе имени В.Ф.Маргелова
20:04 | 12 сентября
В память о Юрии Лужкове Фонд его имени поддержит Всероссийский экономический диктант
20:00 | 12 сентября
Жертва агрессии противников школы планирует и дальше отстаивать интересы детей
19:30 | 12 сентября
Бори Шинчук:«Региональный Штаб общественного наблюдения хорошо подготовился к выборам»
19:24 | 12 сентября
В Саратове будет построен Центр спорта будущего
19:23 | 12 сентября
С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний

Новости
12 сентября полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с главными федеральными инспекторами по субъектам округа. Ключевыми в повестке были вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, а также антитеррористической защищенности в ходе выборов.



«В приоритете, как и всегда, остаются легитимность, прозрачность и открытость выборного процесса. Избирательными комиссиями Приволжского федерального округа проделана большая подготовительная работа – как по информированию обо всех этапах выборов, формах голосования, так и по предотвращению возможных нарушений и манипуляций. Все избирательные участки обеспечены наблюдателями, к контролю привлечены эксперты и лидеры мнений. Сейчас важно провести выборы на самом высоком организационном уровне», – сказал полпред.

Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов, выборная кампания в ПФО проходит в стабильной обстановке, при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля.

В Саратовской области состоятся дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 4, Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9, Ершовскому одномандатному избирательному округу № 25, а также дополнительные выборы в органы местного самоуправления семи муниципальных образований в районах области. Голосование пройдет в течение трех дней, 12, 13 и 14 сентября.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе