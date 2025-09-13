С 12 по 14 сентября 2025 года в Приволжском федеральном округе состоятся почти 2 тысячи избирательных кампаний

просмотров: 113

«В приоритете, как и всегда, остаются легитимность, прозрачность и открытость выборного процесса. Избирательными комиссиями Приволжского федерального округа проделана большая подготовительная работа – как по информированию обо всех этапах выборов, формах голосования, так и по предотвращению возможных нарушений и манипуляций. Все избирательные участки обеспечены наблюдателями, к контролю привлечены эксперты и лидеры мнений. Сейчас важно провести выборы на самом высоком организационном уровне», – сказал полпред.Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов, выборная кампания в ПФО проходит в стабильной обстановке, при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля.В Саратовской области состоятся дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 4, Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9, Ершовскому одномандатному избирательному округу № 25, а также дополнительные выборы в органы местного самоуправления семи муниципальных образований в районах области. Голосование пройдет в течение трех дней, 12, 13 и 14 сентября.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе