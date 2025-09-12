12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
13:30 | 12 сентября
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
12:30 | 12 сентября
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
12:10 | 12 сентября
В Саратове появится фиджитал-центр
11:00 | 12 сентября
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
10:19 | 12 сентября
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
10:00 | 12 сентября
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
09:16 | 12 сентября
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги

Новости
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги

После публикации в телеграм-канале «Володин. Саратов» саратовцы оставили десятки комментариев в поддержку идеи строительства канатной дороги, которая объединит Саратов и Энгельс.

«Очень ждём реализацию такого проекта! Канатная дорога — это не только удобство для жителей, но и возможность для семейного отдыха. Представляю, какие красивые виды будут открываться во время поездки», - подчеркнула Елена Репрынцева.
«Реализация данного проекта не просто необходима, это просто глоток свежего воздуха в развитие города Саратов и региона. Наш город прекрасен со всех сторон и такие маршруты решат огромного количество проблем, но самое важное привлечет туристов в регион, а это развитие города!» - отметил председатель общественного совета микрорайона Ласточкино Максим Титаров.

«Школе быть!» – так выражают свою позицию анонимные граждане, поддерживающие местных жителей, выступающих за строительство новой школы в микрорайоне Молодежный г. Саратова.
Несмотря на возможные претензии коммунальных служб о порче имущества, этот жест доброй воли доказывает, что все устали от нервотрёпки и хотят, чтобы школу уже наконец начали строить.
Эти слова стали символом надежды и уверенности в будущем поколения, подчеркивая важность качественного образования для каждого ребенка.