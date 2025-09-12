Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги

просмотров: 68

После публикации в телеграм-канале «Володин. Саратов» саратовцы оставили десятки комментариев в поддержку идеи строительства канатной дороги, которая объединит Саратов и Энгельс.«Очень ждём реализацию такого проекта! Канатная дорога — это не только удобство для жителей, но и возможность для семейного отдыха. Представляю, какие красивые виды будут открываться во время поездки», - подчеркнула Елена Репрынцева.«Реализация данного проекта не просто необходима, это просто глоток свежего воздуха в развитие города Саратов и региона. Наш город прекрасен со всех сторон и такие маршруты решат огромного количество проблем, но самое важное привлечет туристов в регион, а это развитие города!» - отметил председатель общественного совета микрорайона Ласточкино Максим Титаров.«Школе быть!» – так выражают свою позицию анонимные граждане, поддерживающие местных жителей, выступающих за строительство новой школы в микрорайоне Молодежный г. Саратова.Несмотря на возможные претензии коммунальных служб о порче имущества, этот жест доброй воли доказывает, что все устали от нервотрёпки и хотят, чтобы школу уже наконец начали строить.Эти слова стали символом надежды и уверенности в будущем поколения, подчеркивая важность качественного образования для каждого ребенка.