Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов

Финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника» стартовал в Саратове.Тринадцать команд, оказавшихся лучшими на отборочных онлайн-этапах, среди которых представители Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной республики, Запорожской области, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.«Эти старты, безусловно, являются для кого-то самыми важными в спортивной карьере. Не сомневаюсь, что вы вели долгую подготовку и в течение этих двух дней проявите самые лучшие спортивные качества. Нам есть, чем гордится, наши спортсмены-программисты традиционно показывают впечатляющие результаты и я желаю командам Саратовской области побороться за главный трофей»,- поприветствовал участников соревнований министр спорта области Олег Дубовенко.Финал соревнований состоится завтра, а пока участники отрабатывают задания с цифровыми двойниками роботов на симуляторе.Прямая трансляция доступна по ссылкам:https://vkvideo.ru/video-218628569_456239157https://rutube.ru/video/e4d7f2bd8901ea1541287ff94525f857/