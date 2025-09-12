12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
13:30 | 12 сентября
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
12:30 | 12 сентября
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
12:10 | 12 сентября
В Саратове появится фиджитал-центр
11:00 | 12 сентября
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
10:19 | 12 сентября
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
10:00 | 12 сентября
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
09:16 | 12 сентября
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов

Новости
Сегодня, 12 сентября, в формате прямого эфира можно следить за тем, кто же станет сильнейшим программистом и обладателем Кубка России.


Финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника» стартовал в Саратове.

Тринадцать команд, оказавшихся лучшими на отборочных онлайн-этапах, среди которых представители Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной республики, Запорожской области, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.

«Эти старты, безусловно, являются для кого-то самыми важными в спортивной карьере. Не сомневаюсь, что вы вели долгую подготовку и в течение этих двух дней проявите самые лучшие спортивные качества. Нам есть, чем гордится, наши спортсмены-программисты традиционно показывают впечатляющие результаты и я желаю командам Саратовской области побороться за главный трофей»,- поприветствовал участников соревнований министр спорта области Олег Дубовенко.

Финал соревнований состоится завтра, а пока участники отрабатывают задания с цифровыми двойниками роботов на симуляторе.


Прямая трансляция доступна по ссылкам:
https://vkvideo.ru/video-218628569_456239157
https://rutube.ru/video/e4d7f2bd8901ea1541287ff94525f857/