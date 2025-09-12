12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 12 сентября
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
15:26 | 12 сентября
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
14:30 | 12 сентября
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
13:30 | 12 сентября
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
12:30 | 12 сентября
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
12:10 | 12 сентября
В Саратове появится фиджитал-центр
11:00 | 12 сентября
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
10:19 | 12 сентября
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
10:00 | 12 сентября
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
09:16 | 12 сентября
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Новости

В этом году Саратовская область укрепила свои позиции как один из наиболее перспективных для инвесторов регионов страны. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного Агентством стратегических инициатив, регион совершил значительный рывок, поднявшись на 10-е место в общероссийской таблице и заняв пятую позицию среди регионов Приволжского федерального округа. Предыдущие два года область находилась на 13 месте по стране.

Этот результат был отмечен Президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме, как один из самых значительных.

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2025 году оценка проводилась по более чем 80 показателям, сгруппированным в восемь ключевых направлений: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспортная деятельность, инфраструктура и связь, кадровые ресурсы, а также развитие рынка и конкуренции.

"За последние 3 года в регионе наблюдается рост инвестиционных показателей. Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году увеличился на треть по сравнению с 2022 годом и составил 316,7 млрд рублей. Три года подряд регион занимает первое место в ПФО по темпам роста частных инвестиций (показатель вырос более чем на 50%). Инвестиционный портфель Саратовской области превышает 1 трлн рублей. Для нас большое значение имеет признание работы региональной власти федеральными экспертами", — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.