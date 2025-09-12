Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

просмотров: 68

Этот результат был отмечен Президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме, как один из самых значительных.Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2025 году оценка проводилась по более чем 80 показателям, сгруппированным в восемь ключевых направлений: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспортная деятельность, инфраструктура и связь, кадровые ресурсы, а также развитие рынка и конкуренции."За последние 3 года в регионе наблюдается рост инвестиционных показателей. Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году увеличился на треть по сравнению с 2022 годом и составил 316,7 млрд рублей. Три года подряд регион занимает первое место в ПФО по темпам роста частных инвестиций (показатель вырос более чем на 50%). Инвестиционный портфель Саратовской области превышает 1 трлн рублей. Для нас большое значение имеет признание работы региональной власти федеральными экспертами", — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.