Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»

В рамках политического клуба ПИУ РАНХиГС «Геополитика и молодежь: наследники Победы» обсудили значение и перспективы X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы» как важного фактора развития сотрудничества регионов ПФО РФ и провинций КНР.В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая, подполковник полиции, участник первого потока федеральной программы «Время Героев» Иван Амиров, проректорский корпус вузов региона по науке и молодежной политике, представители ВУЗовского сообщества и студенты – участники международного форума.Федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова рассказала о российско-китайском взаимодействии в формате «Волга-Янцзы», особо отметив масштабность форума, в котором участвуют делегаты из четырнадцати регионов Приволжского федерального округа и пяти китайских провинций и одного города центрального подчинения.Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов подробно рассказал о текущих внешнеэкономических связях региона с Китаем и намеченных перспективах развития сотрудничества в торгово-экономической сфере.«Важной составляющей визита делегации ПФО стал продуктивный диалог с представителями органов власти Китая и работающей молодёжи, в рамках которого были затронуты темы образования и молодежной политики. Особое значение было уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, в рамках которого прошел ряд мероприятий, ставших символом нерушимой дружбы и общей истории, объединяющей два народа», — отметила председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая.Яркими и эмоциональными были выступления студентов саратовских вузов, которые рассказали о своем участии в форуме. У каждого из них остались свои впечатления от поездки в Китай, однако, ребята единодушно отметили, что для них было большой честью и гордостью представлять нашу страну на столь крупном международном мероприятии, поделиться ее культурой и традициями.В рамках заседания политического клуба участники обсудили историю взаимоотношений России и Китая, в том числе в годы Второй мировой войны, перспективы развития экономик обеих стран с учетом геополитических изменений в мире, а также текущее взаимодействие Саратовской области и Китая и другие актуальные вопросы. По итогам политического клуба участниками была подготовлена резолюция о дальнейшем развитии формата «Волга-Янцзы».Форум является ежегодным и проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.