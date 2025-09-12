В Саратове появится фиджитал-центр

просмотров: 85

«Он будет построен у стадиона «Локомотив». Ранее Саратовской области была одобрена федеральная субсидия на его создание. Такое решение было принято, так как подобный формат совмещает в себе как спортивные, так и киберспортивные дисциплины. Он будет включать в себя различные площадки, в том числе для мини-футбола, баскетбола, зону с тренажерами и компьютерный центр.Это важное молодежное направление, которое сегодня активно развивается. В прошлом году, саратовский спортсмен стал победителем на международном турнире «Игры Будущего». Фиджитал-центр позволит гораздо большему числу наших молодых людей раскрыть свои таланты.Перед министерством спорта поставлена задача держать на особом контроле вопросы, связанные с реализацией проекта. Необходимо постараться завершить все проектные работы и конкурсные процедуры в этом году, чтобы в следующем начать строительство.Кроме того, планируем создать еще фиджитал-пространство на базе «Протон-Арены». Необходимое оборудование будет закуплено в этом году»,- отметил губернатор.