Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
В Саратове появится фиджитал-центр
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Он будет построен у стадиона «Локомотив». Ранее Саратовской области была одобрена федеральная субсидия на его создание. Такое решение было принято, так как подобный формат совмещает в себе как спортивные, так и киберспортивные дисциплины. Он будет включать в себя различные площадки, в том числе для мини-футбола, баскетбола, зону с тренажерами и компьютерный центр.

Это важное молодежное направление, которое сегодня активно развивается. В прошлом году, саратовский спортсмен стал победителем на  международном турнире «Игры Будущего». Фиджитал-центр позволит гораздо большему числу наших молодых людей раскрыть свои таланты.

Перед министерством спорта поставлена задача держать на особом контроле вопросы, связанные с реализацией проекта. Необходимо постараться завершить все проектные работы и конкурсные процедуры в этом году, чтобы в следующем начать строительство.

Кроме того, планируем создать еще фиджитал-пространство на базе «Протон-Арены». Необходимое оборудование будет закуплено в этом году»,- отметил губернатор.