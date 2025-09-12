На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий

просмотров: 104

Об этом в рамках заседания Правительства Саратовской области рассказал министр спорта Олег Дубовенко.Проведение в регионе крупных Всероссийских и региональных турниров в первую очередь является большой мотивацией для вовлечения жителей в спорт и здоровый образ жизни. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры, Саратов становится местом проведения крупнейших мировых турниров. Так, в ноябре текущего года наш город вновь станет местом проведения чемпионата мира по универсальному бою. Кроме того, впервые в регионе проходит Кубок России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника».Большое внимание ведомством уделяется новым форматам мероприятий. Популярность набирает проведение таких физкультурно-массовых мероприятий как Спартакиада трудовых коллективов, Спартакиада пенсионеров России, а также фестивалей спорта для всех жителей - один из них - в рамках Дня физкультурника.У детей и их родителей есть большой выбор спортивных дисциплин – в спортивных учреждениях региона функционирует 258 отделений по 61 виду спорта. В настоящее время в спортивных школах занимаются более 32 тысяч человек. Стоит отметить, что благодаря поддержке губернатора области Романа Бусаргина с 2024 года первенства области среди детей по олимпийским видам спорта проводятся без стартовых взносов, а с текущего года - еще и официальные всероссийские и межрегиональные турниры.Большой интерес у жителей к региональной программе «Дворовый тренер», которая этим летом реализовывалась во всех районах области. Ее участниками стали более 20000 тысяч детей. Реализация будет продолжена и в зимний период.Отдельное внимание уделяется ведомством вовлечению в спорт ветеранов специальной военной операции. Так, проводимые фестивали для ветеранов СВО объединили более 500 участников.Развивается и спортивная инфраструктура - в текущем году благодаря государственной программе «Спорт России» в Лысых Горах появилась «умная» спортивная площадка, а в Калининске ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, в районах области были построены 8 площадок для сдачи нормативов ГТО.Кроме того, в нашем регионе будет открыто современное фиджитал-пространство на базе «Протон-Арены», а в 2026 году запланировано строительство современного фиджитал-центра.«Развитие физической культуры и массового спорта создает благоприятные условия для оздоровления, увеличения работоспособности, гармоничного и всестороннего развития граждан и увеличения средней продолжительности жизни, что является важной составляющей демографической политики государства, а также физического и патриотического воспитания подрастающего поколения. Наша задача - сделать спорт доступным для всех жителей региона»,- подчеркнул в своем выступлении министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.