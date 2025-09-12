В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов

12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
К новому отопительному сезону технически готовы 83% жилых домов и 97% объектов социальной сферы области. Об этом сегодня рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин на заседании правительства региона.

Министр подчеркнул, что перед  жилищно-коммунальным комплексом стоит задача - беспроблемно войти в новый отопительный сезон и не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением отопления. В настоящее время технически подготовлены 11187 жилых домов (это 83% от общего количества), а также 4477 объектов социально-культурной сферы (или 97% от общего количества). Общий процент технической готовности по области - 91%.

Особое внимание уделяется получению районами паспортов готовности к предстоящему отопительному сезону.

«По состоянию на 10 сентября 2025 года администрацией города Саратова предоставлены паспорта готовности на 5298 многоквартирных домов (это 80,57% от всех домов), администрацией Энгельсского района – на 753 многоквартирных дома (это 57% от всех домов). Напомню, что жилищный фонд области, который необходимо подготовить к работе в осенне-зимний период, составляет 13464 многоквартирных дома», - рассказал Михаил Бутылкин.

Также он подчеркнул необходимость оформления паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в предстоящем  осенне-зимнем периоде в срок до 24 октября 2025 года и паспортов готовности муниципальных районов к отопительному периоду в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с утвержденным графиком до 15 ноября 2025 года.