Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях

- С учетом всех выплат наши ребята уже в первый месяц службы могут получить до 3,7 млн, за первый год – до 6,5 млн рублей. А еще для военнослужащих-контрактников разработан весомый социальный пакет, введены различные льготы, в том числе для членов их семей.Бойцам, находящимся в зоне СВО, важно знать, что власть поддерживает не только их, но и их родных. Эта уверенность помогает преодолевать трудности и достойно выполнять воинский долг. Считаю, что эта поддержка – знак благодарности бойцам за самоотдачу и службу в тяжелых условиях.Желаю всем нашим ребятам вернуться побыстрее домой с Победой! - резюмировал ветеран СВО.Напомним, ранее в Саратовской области была в три раза увеличена единовременная региональная выплата для новобранцев, подписавших контракт с Министерством обороны.