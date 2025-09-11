11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях

Новости
Поддержка бойцов, сражающихся на передовой - на сегодняшний день одна из главных задач, стоящих перед федеральным правительством и властями регионов. Об этом заявил участник специальной военной операции Руслан Бабаджанов, отметивший заботу о военнослужащих и их семьях в Саратовской области.



- С учетом всех выплат наши ребята уже в первый месяц службы могут получить до 3,7 млн, за первый год – до 6,5 млн рублей. А еще для военнослужащих-контрактников разработан весомый социальный пакет, введены различные льготы, в том числе для членов их семей.

Бойцам, находящимся в зоне СВО, важно знать, что власть поддерживает не только их, но и их родных. Эта уверенность помогает преодолевать трудности и достойно выполнять воинский долг. Считаю, что эта поддержка – знак благодарности бойцам за самоотдачу и службу в тяжелых условиях.

Желаю всем нашим ребятам вернуться побыстрее домой с Победой! - резюмировал ветеран СВО.

Напомним, ранее в Саратовской области была в три раза увеличена единовременная региональная выплата для новобранцев, подписавших контракт с Министерством обороны.