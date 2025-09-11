Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах

просмотров: 87

В Саратовской области с 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина многодетным семьям предоставляется 50%-ная компенсация затрат на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования.С начала года за компенсацией обратились 724 многодетных родителя. Всего данной мерой поддержки с 2023 года воспользовались 2266 семей, получивших компенсацию за обучение 2316 детей.Как отметила член Общественной палаты области, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова, в области серьезное внимание уделяется поддержке семей, воспитывающих детей, особенно многодетных семей.«Учитывая высокий спрос и достойный уровень оплаты труда на рынке рабочих профессий, обучение в колледжах сегодня востребовано, а программа 50%-й компенсации затрат на обучение для многодетных семей является существенным подспорьем. Очень важно, что данная мера предоставляется независимо от уровня дохода многодетной семьи», – отметила Алла Фетисова.