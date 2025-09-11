11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:17 | 11 сентября
Омбудсмен обратилась в полицию из-за нападения на сторонника строительства школы
17:00 | 11 сентября
Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях
16:15 | 11 сентября
Общественник отметил потребность жителей Молодежного в строительстве новой школы
14:00 | 11 сентября
Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах
12:30 | 11 сентября
Саратовские спортсмены - в четверке лучших на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 11 сентября
Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты
10:00 | 11 сентября
Саратовская делегация — участники финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
09:10 | 11 сентября
В Саратове началась установка новых дорожных знаков по макетам школьников
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах

В Саратовской области с 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина многодетным семьям предоставляется 50%-ная компенсация затрат на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования.

С начала года за компенсацией обратились 724 многодетных родителя. Всего данной мерой поддержки с 2023 года воспользовались 2266 семей, получивших компенсацию за обучение 2316 детей.

Как отметила член Общественной палаты области, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова, в области серьезное внимание уделяется поддержке семей, воспитывающих детей, особенно многодетных семей.

«Учитывая высокий спрос и достойный уровень оплаты труда на рынке рабочих профессий, обучение в колледжах сегодня востребовано, а программа 50%-й компенсации затрат на обучение для многодетных семей является существенным подспорьем. Очень важно, что данная мера предоставляется независимо от уровня дохода многодетной семьи», – отметила Алла Фетисова.