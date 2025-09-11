Саратовские спортсмены - в четверке лучших на турнире «Хоккей для всех»

просмотров: 94

Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» в Чебоксарах объединил команды из 10 регионов Приволжского федерального округа.Награды победителям вручили помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин и глава Чувашии Олег Николаев.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил помощник полпреда Владимир Колчин: «Прежде всего, хочу поблагодарить участников турнира за то, что подарили нам азартное спортивное зрелище. Для нас вы все – победители!».Всего в этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из 10 регионов Приволжского федерального округа.В напряженной и яркой борьбе команда по следж-хоккею «Оптимисты», в которую вошли спортсмены из Саратова и Балаково, стала четвертой среди сильнейших команд ПФО. А Илья Лобанов получил специальный приз «Ценный игрок».Помимо спортивных состязаний, для ребят была организована насыщенная культурно-познавательная программа, включая развлекательные и образовательные мероприятия.Почетным гостем и участником торжественной церемонии награждения стал советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Андрей Коваленко.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе