11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:17 | 11 сентября
Омбудсмен обратилась в полицию из-за нападения на сторонника строительства школы
17:00 | 11 сентября
Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях
16:15 | 11 сентября
Общественник отметил потребность жителей Молодежного в строительстве новой школы
14:00 | 11 сентября
Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах
12:30 | 11 сентября
Саратовские спортсмены - в четверке лучших на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 11 сентября
Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты
10:00 | 11 сентября
Саратовская делегация — участники финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
09:10 | 11 сентября
В Саратове началась установка новых дорожных знаков по макетам школьников
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты

Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты


В Саратове прошла очередная отправка граждан для прохождения военной службы по контракту в зоне проведения спецоперации.

В их числе Никита из Саратова. Срочную службу он не проходил — учился, а затем работал.

«Я очень долго думал о заключении контракта, о том, что надо отслужить, помочь нашим ребятам. Недавно узнал, что в Саратовской области подняли региональную выплату контрактникам, решил совместить приятное с полезным», — поделился молодой человек.

Максим также является одним из тех, кто заключил контракт. Он отметил, что увеличение региональной выплаты не стало решающим фактором при принятии решения о заключении контракта, хотя этот аспект он оценивает положительно.

«В первую очередь, это хорошая финансовая поддержка, которая позволит приобрести не только что-то для себя, но и поддержать свою семью. К тому же, сейчас в стране сложное время, надо помочь нашим ребятам добиться общей цели», — отметил контрактник.

Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.

С учетом всех выплат граждане могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.