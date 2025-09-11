Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты

просмотров: 114

В Саратове прошла очередная отправка граждан для прохождения военной службы по контракту в зоне проведения спецоперации.В их числе Никита из Саратова. Срочную службу он не проходил — учился, а затем работал.«Я очень долго думал о заключении контракта, о том, что надо отслужить, помочь нашим ребятам. Недавно узнал, что в Саратовской области подняли региональную выплату контрактникам, решил совместить приятное с полезным», — поделился молодой человек.Максим также является одним из тех, кто заключил контракт. Он отметил, что увеличение региональной выплаты не стало решающим фактором при принятии решения о заключении контракта, хотя этот аспект он оценивает положительно.«В первую очередь, это хорошая финансовая поддержка, которая позволит приобрести не только что-то для себя, но и поддержать свою семью. К тому же, сейчас в стране сложное время, надо помочь нашим ребятам добиться общей цели», — отметил контрактник.Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.С учетом всех выплат граждане могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.