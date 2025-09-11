Саратовская делегация — участники финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

просмотров: 112

Делегация Саратовской области в Национальном центре «Россия», принимает участие в финале Всероссийского конкурса Российского общества «Знание» и Движения Первых «Родная игрушка».В рамках масштабного фестиваля игр и игрушек, представители региона выступают в роли жюри, определяя победителей конкурса. Это событие стало ценной площадкой для обмена опытом, поиска вдохновения и участия в мастер-классах и лекциях. Также делегаты посетили выставку участников Движения Первых.«Очень масштабный и важный конкурс! В современных реалиях важно, чтобы дети росли и развивались, играя с игрушками, отражающими наши национальные ценности! Сегодня я убедился, что в России очень много талантливых, творческих людей, горящих своими идеями! Было очень сложно сделать выбор среди огромного многообразия игр и игрушек, ведь все они достойны быть Первыми!», — отметил член саратовской делегации Евгений Селиванов.Целью конкурса является поддержка и развитие детского творчества, популяризация народных промыслов и создание условий для обмена опытом между участниками из разных регионов России.Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организован по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.