11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:17 | 11 сентября
Омбудсмен обратилась в полицию из-за нападения на сторонника строительства школы
17:00 | 11 сентября
Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях
16:15 | 11 сентября
Общественник отметил потребность жителей Молодежного в строительстве новой школы
14:00 | 11 сентября
Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах
12:30 | 11 сентября
Саратовские спортсмены - в четверке лучших на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 11 сентября
Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты
10:00 | 11 сентября
Саратовская делегация — участники финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
09:10 | 11 сентября
В Саратове началась установка новых дорожных знаков по макетам школьников
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
Делегация Саратовской области в Национальном центре «Россия», принимает участие в финале Всероссийского конкурса Российского общества «Знание» и Движения Первых «Родная игрушка».

В рамках масштабного фестиваля игр и игрушек, представители региона выступают в роли жюри, определяя победителей конкурса. Это событие стало ценной площадкой для обмена опытом, поиска вдохновения и участия в мастер-классах и лекциях. Также делегаты посетили выставку участников Движения Первых.

«Очень масштабный и важный конкурс! В современных реалиях важно, чтобы дети росли и развивались, играя с игрушками, отражающими наши национальные ценности! Сегодня я убедился, что в России очень много талантливых, творческих людей, горящих своими идеями! Было очень сложно сделать выбор среди огромного многообразия игр и игрушек, ведь все они достойны быть Первыми!», — отметил член саратовской делегации Евгений Селиванов.

Целью конкурса является поддержка и развитие детского творчества, популяризация народных промыслов и создание условий для обмена опытом между участниками из разных регионов России.

Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организован по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.