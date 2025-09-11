В Саратове началась установка новых дорожных знаков по макетам школьников

просмотров: 126

Два знака установили на территории лицея №2. Макеты были изготовлены по итогам регионального конкурса рисунков «Мой дорожный знак»в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Наградили победителей заместитель министра дорожного хозяйства Игорь Абрамов и заместитель начальника управления областной Госавтоинспекции Михаил Сороколадов.Один из дорожных знаков «Запрещены гаджеты» ученицы Марии Никоноровой обращает внимание на актуальную проблему – пешеходы переходят дорогу в наушниках, отвлекаясь на экран смартфона.Второй знак - «Сделай паузу» Александра Хапова - подошел бы для размещения на наиболее протяженных и загруженных автомобильных дорогах, по которым водители едут продолжительное время. По задумке автора, знак указывает на участок дороги или территорию, предназначенную для снижения психологической нагрузки и восстановления внимания.«Это настоящие дорожные знаки, как и те, что мы устанавливаем на дорогах. Они сделаны по ГОСТу из световозвращающей пленки, которая делает знаки заметными в свете фар в темное время суток. Вполне вероятно, что в будущем идеи ребят станут официальными дорожными знаками», - отметил Игорь Абрамов.Помимо установки дорожных знаков, школьники получили в подарок настольную игру на знание правил дорожного движения и термос со специальным светоотражающим покрытием, который будет видно в темное время суток в свете фар.Всего на конкурс поступило свыше 230 работ из разных районов области. Жюри определило десять лучших. Оценивалось, насколько в работе отражена тема конкурса, а также новизна и оригинальность предлагаемого дорожного знака и, конечно, его актуальность.Большая часть работ – 47 – призывает пешеходов снять наушники, переходя дорогу, а также отвлечься от телефона. 20 участников конкурса решили обратить внимание водителей, что на данном участке могут появиться животные (коты, ежи, сурки, голуби и даже акула). Ещё 12 указывали, как и где передвигаться на велосипеде или самокате.В течение сентября запланирована установка оставшихся восьми дорожных знаков на территории школ – победителей конкурса рисунков «Мой дорожный знак».Нацпроект Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на приведение состояние дорог в нормативное состояние, но и на безопасность дорожного движения. В рамках этой работы ведется обустройство дорог и тротуаров барьерным ограждением, у школ устанавливаются светофоры, ведется устройство наружного электроосвещения, наносится разметка термопластиком.Немаловажным направлением является пропаганда безопасности дорожного движения. Конкурс «Мой дорожный знак» был объявлен в апреле. Перед тем, как приступить к участию в конкурсе, школьникам показали ролик о действующих дорожных знаках и рассказали ребятам о наиболее важных из них.