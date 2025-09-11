Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района

просмотров: 144

«Нападение на молодых людей вчера в парке Ленинского района, которые просто на просто высказали свою позицию вызывает возмущение.Подобное поведение неприемлемо!Считаю, что правоохранительные органы должны провести тщательную проверку по факту нападения и хулиганских действий. Делали ли это они по своей воле или были под психическим воздействием?Соответствующие запросы в полицию и прокуратуру уже написаны.Очевидно,что провокационный ажиотаж вокруг строительства школы был создан искусственно. Складывается впечатление, что организаторы несанкционированных протестов действуют по методичкам западно-европейских общественных центров.Мы не должны допустить, чтобы провокаторы и иноагенты диктовали свои условия, как должен развиваться город».