Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
Депутат Саратовской областной думы Роман Грибов потребовал поведения тщательной проверки по факту нападения.
«Нападение на молодых людей вчера в парке Ленинского района, которые просто на просто высказали свою позицию вызывает возмущение.
Подобное поведение неприемлемо!
Считаю, что правоохранительные органы должны провести тщательную проверку по факту нападения и хулиганских действий. Делали ли это они по своей воле или были под психическим воздействием?
Соответствующие запросы в полицию и прокуратуру уже написаны.
Очевидно,что провокационный ажиотаж вокруг строительства школы был создан искусственно. Складывается впечатление, что организаторы несанкционированных протестов действуют по методичкам западно-европейских общественных центров.
Мы не должны допустить, чтобы провокаторы и иноагенты диктовали свои условия, как должен развиваться город».
