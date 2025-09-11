11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»

10 сентября в военно-патриотическом клубе «Шашка» Петровского станичного казачьего общества состоялась рабочая встреча, посвящённая реализации регионального проекта «По следам предков». Проект получил грантовую поддержку от Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области и направлен на вовлечение подрастающего поколения в изучение истории родного края через практическую деятельность, военно-прикладные занятия и поисковую работу.

Организаторами встречи выступили модератор проекта Юлия Малышева и атаман Петровского станичного казачьего общества Александр Каргин. В мероприятии приняли участие представители казачьего сообщества, общественных организаций и педагоги:

– Игорь Душутин, руководитель подросткового клуба «Вектор», председатель Общественного совета и вице-президент общественной некоммерческой спортивной организации «Федерация армрестлинга Саратовской области»;
– Юлия Душутина, начальник штаба Петровского станичного казачьего общества;
– Андрей Воронов, председатель клуба «Шашка»;
– Анатолий Моисеевич Шаповалов, старейшина казачества города Петровска.

Особое внимание участников привлекло выступление Юлии Матюхиной, руководителя музея «Петровский патриот» Детско-юношеского центра города Петровска. Она представила мультимедийную презентацию «Уникальное прошлое Петровского края», в которой рассказала об археологических памятниках, расположенных в окрестностях города, истории создания Археологической карты Петровского района в 1980-е годы, а также о редких находках, сделанных в ходе исследований разных лет.

Слушателями выступления стали не только взрослые участники проекта, но и обучающиеся 8 класса школы №8 – юные члены клуба «Шашка». Для многих из них это стало первым знакомством с глубинной историей родного края, выходящей за рамки школьной программы.

В рамках проекта уже в ближайшее время запланированы осенние краеведческие экспедиции. Участники отправятся в полевые выезды для поиска, фиксации и последующей атрибуции артефактов, относящихся к различным историческим эпохам. Все находки будут документированы, а результаты исследований – переданы в музейные и образовательные учреждения для дальнейшего изучения и популяризации.

Проект «По следам предков» – это не только просветительская инициатива, но и важный шаг в укреплении межпоколенческих связей, возрождении казачьих традиций и формировании у молодёжи осознанного отношения к истории и культурному наследию своей малой родины.

Организаторы намерены регулярно информировать общественность о ходе реализации проекта и приглашают всех желающих – школьников, педагогов, краеведов и энтузиастов – присоединиться к работе.