11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность

Новости
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность


Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским обществом «Знание» и Профсоюзом работников образования региона.

Подписи под документом поставили директор Саратовского филиала Общества «Знание» Алина Анисимова и председатель областной организации Общероссийского Профсоюза образования Николай Тимофеев.

«Есть много общих целей у Профсоюза и у Общества «Знание». И прежде всего — информирование работников образования и студентов о тенденциях развития современного общества, о том, что связано с проблемами воспитания и обучения подрастающего поколения», — сказал Николай Тимофеев.

Документ предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности, в частности объединение усилий для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения Саратовской области.

«Мы развиваем «Дом Знаний» как площадку для просвещения в нашем городе. Для этого постоянно добавляем новые форматы мероприятий, приглашаем интересных лекторов и создаем пространство, где каждый заинтересованный в просвещении сможет и получить новые знание, и поделиться своими», — добавила руководитель «Дома Знаний» Наталия Серебрякова.

Также для участников мероприятия прошла лекция «Под звездным небом».

Кроме того, на площадке «Дома Знаний» открылась выставка картин саратовских учителей о памятных уголках родного края.

По информации Российского общества «Знание»