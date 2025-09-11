В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность

просмотров: 137

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским обществом «Знание» и Профсоюзом работников образования региона.Подписи под документом поставили директор Саратовского филиала Общества «Знание» Алина Анисимова и председатель областной организации Общероссийского Профсоюза образования Николай Тимофеев.«Есть много общих целей у Профсоюза и у Общества «Знание». И прежде всего — информирование работников образования и студентов о тенденциях развития современного общества, о том, что связано с проблемами воспитания и обучения подрастающего поколения», — сказал Николай Тимофеев.Документ предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности, в частности объединение усилий для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения Саратовской области.«Мы развиваем «Дом Знаний» как площадку для просвещения в нашем городе. Для этого постоянно добавляем новые форматы мероприятий, приглашаем интересных лекторов и создаем пространство, где каждый заинтересованный в просвещении сможет и получить новые знание, и поделиться своими», — добавила руководитель «Дома Знаний» Наталия Серебрякова.Также для участников мероприятия прошла лекция «Под звездным небом».Кроме того, на площадке «Дома Знаний» открылась выставка картин саратовских учителей о памятных уголках родного края.По информации Российского общества «Знание»