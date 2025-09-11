просмотров: 156

Студенческие отряды Саратовского государственного университета поддержали активистов Молодой гвардии Единой России, которые выступили в защиту интересов жителей Ленинского районаОдин из лидеров студенческих отрядов Саратовской области Владислав Быков от имени организации выступил в поддержку молодогвардейцев.Напомним, активисты мгер на митинге-крнцерте в парке территория детства выступили против деструктивных действий оппозиционно настроенных граждан, поддерживающих идеологию инопгентов. И выступили в интересах жителей Ленинского района за развитие территории парка и строительства новой современной школы."Друзья, как представитель студенческих отрядов Саратовской области, хочувыразить свою поддержку строительству новой современной школы в Ленинском районе.Этот проект — не просто ответ на требования времени, а важная необходимость для микрорайона и всех семей, которые здесь проживают.А молодежь прошу не вестись на провокации людей, которые пытаются помешать развитию нашего города! Пусть каждый из них знает - молодёжь не запугать!" - поделился Владислав Быков.