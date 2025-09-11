11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Активист студотряда: молодёжь не запугать!

Новости
Активист студотряда: молодёжь не запугать!


Студенческие отряды Саратовского государственного университета поддержали активистов Молодой гвардии Единой России, которые выступили в защиту интересов жителей Ленинского района

Один из лидеров студенческих отрядов Саратовской области Владислав Быков от имени организации выступил в поддержку молодогвардейцев.
Напомним, активисты мгер на митинге-крнцерте в парке территория детства выступили против деструктивных действий оппозиционно настроенных граждан, поддерживающих идеологию инопгентов. И выступили в интересах жителей Ленинского района за развитие территории парка и строительства новой современной школы.

"Друзья, как представитель студенческих отрядов Саратовской области, хочу
выразить свою поддержку строительству новой современной школы в Ленинском районе.
Этот проект — не просто ответ на требования времени, а важная необходимость для микрорайона и всех семей, которые здесь проживают.
А молодежь прошу не вестись на провокации людей, которые пытаются помешать развитию нашего города! Пусть каждый из них знает - молодёжь не запугать!" - поделился Владислав Быков.