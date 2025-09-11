В СГТУ около отремонтированного корпуса установили памятник «Ночь перед экзаменом»

просмотров: 146

Вчера в СГТУ имени Гагарина Ю.А. произошло знаковое событие – после капитального ремонта открылся обновленный корпус Института электронной техники и приборостроения. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники университета и почётные гости, преподаватели и студенты.«Институт электронной техники и приборостроения является преемником одного из старейших факультетов Политеха. Обновление корпуса стало символичным подарком первокурсникам, старшим студентам и преподавателям нашего ИНЭТиПа к началу учебного года», – подчеркнул ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.К созданию проекта ремонта корпуса были привлечены лучшие творческие силы университета. Его дизайн разработали преподаватели и заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Виталий Кудрявцев, студенты Института урбанистики, архитектуры и строительства. Слаженная работа команды помогла найти оригинальное решение в оформлении фасада, сочетающее креативное воплощение и современные технологии, гармонично встроенное в ансамбль всего кампуса университета.Тематические граффити на фасаде корпуса можно «оживить» с помощью камеры смартфона. Исполнителями задумки стали студент Института прикладных и информационных технологий и коммуникаций Сергей Крылов и саратовская художница Полина Свирщева.Также перед корпусом был установлен отреставрированный памятник «Ночь перед экзаменом», созданный скульпторами Андреем и Сергеем Щербаковыми в 2001 году. Бронзовый монумент, символизирующий студенческое время, сегодня обрёл своё новое место.Почётное право открытия обновлённой скульптуры с ректором университета разделили генеральный директор Саратовского электроприбостроительного завода имени Серго Орджоникидзе Дмитрий Ханенко, заведующий кафедрой «Электронные приборы и устройства» Алексей Мирошниченко и студент Института электронной техники и приборостроения, участник гуманитарной миссии в г. Ростов и ДНР Тимофей Шевелев.«Политех постоянно развивается, становится лучше, современнее, чтобы идти в ногу со временем и давать своим студентам актуальные компетенции. Мой профессиональный путь тоже начался в Институте электронной техники и приборостроения, и мне радостно сегодня вместе с вами быть свидетелем значимого события в жизни вуза», – подчеркнул Дмитрий Ханенко.В церемонии приняли участие также старшеклассники из школы №65 г. Мариуполя ДНР, которые сейчас знакомятся с научно-образовательной деятельностью Политеха в рамках федерального проекта «Университетские смены». Он реализуется Минобрнауки России совместно с Минпросвещения РФ и «Движением Первых». Для ребят из Донецкой народной республики организована обширная программа, включающая в себя посещение знаковых мест региона, промышленных предприятий и культурных объектов.