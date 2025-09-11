Общественные организации подвели предварительные итоги работы в Год защитника Отечества

просмотров: 152

На заседании Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-патриотических объединений при министерстве внутренней политики и общественных отношений области подвели предварительные итоги работы в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества.Вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Михаил Орлов поблагодарил руководителей ветеранских и военно-патриотических организаций и объединений за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, историческое просвещение жителей области и сохранение исторической памяти.Вице-губернатор вручил памятные медали «Участнику специальной военной операции» членам Саратовской Ассоциации Героев.Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина также поблагодарила руководителей ветеранских и военно-патриотических организаций и объединений за конструктивное взаимодействие с министерством и другими исполнительными органами области. Результатом этого стало проведение на территории области более 150 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Эта работа была организована в разных форматах, среди которых конкурсы сочинений, презентации книг, поэтические вечера, мероприятия по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, часы и уроки памяти, патриотические акции и тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, фестивали, экскурсии в музеи, посещение госпиталей, спортивные турниры.Герой России, председатель комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов Александр Янклович отметил важность проведения подобных мероприятий, способствующих выработке совместного алгоритма работы по военно-патриотическому направлению.Заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова рассказала о работе по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. О форматах и практиках взаимодействия регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» с общественными организациями региона проинформировал участников заседания руководитель учреждения Денис Белоусов.В работе заседания принял участие слушатель региональной программы «Наши Герои» Даниил Янклович, проходящий стажировку в министерстве внутренней политики и общественных отношений области, и на практике познакомился с деятельностью Координационного совета.«Совет является площадкой для взаимодействия органов власти и общественного сектора по вопросам патриотического воспитания граждан, повышения престижа военной службы, социальной и правовой защищенности ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов. Такое взаимодействие очень важно в современных условиях, когда в стране выстраивается новая комплексная система патриотического воспитания. Ее основой должна быть живая связь поколений, объединяющая опыт ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и героев наших дней – участников специальной военной операции и прямое взаимодействие органов власти и общественных организаций по широкому кругу вопросов. Только в таком формате эта работа будет результативной», - отметил Даниил Янклович.