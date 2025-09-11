11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественные организации подвели предварительные итоги работы в Год защитника Отечества

Новости
Общественные организации подвели предварительные итоги работы в Год защитника Отечества


На заседании Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-патриотических объединений при министерстве внутренней политики и общественных отношений области подвели предварительные итоги работы в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и Год защитника Отечества.

Общественные организации подвели предварительные итоги работы в Год защитника Отечества

Вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора области Михаил Орлов поблагодарил руководителей ветеранских и военно-патриотических организаций и объединений за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, историческое просвещение жителей области и сохранение исторической памяти.

Вице-губернатор вручил памятные медали «Участнику специальной военной операции» членам Саратовской Ассоциации Героев.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина также поблагодарила руководителей ветеранских и военно-патриотических организаций и объединений за конструктивное взаимодействие с министерством и другими исполнительными органами области. Результатом этого стало проведение на территории области более 150 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Эта работа была организована в разных форматах, среди которых конкурсы сочинений, презентации книг, поэтические вечера, мероприятия по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, часы и уроки памяти, патриотические акции и тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, фестивали, экскурсии в музеи, посещение госпиталей, спортивные турниры.

Герой России, председатель комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов Александр Янклович отметил важность проведения подобных мероприятий, способствующих выработке совместного алгоритма работы по военно-патриотическому направлению.

Заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова рассказала о работе по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. О форматах и практиках взаимодействия регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» с общественными организациями региона проинформировал участников заседания руководитель учреждения Денис Белоусов.

В работе заседания принял участие слушатель региональной программы «Наши Герои» Даниил Янклович, проходящий стажировку в министерстве внутренней политики и общественных отношений области, и на практике познакомился с деятельностью Координационного совета.

«Совет является площадкой для взаимодействия органов власти и общественного сектора по вопросам патриотического воспитания граждан, повышения престижа военной службы, социальной и правовой защищенности ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов. Такое взаимодействие очень важно в современных условиях, когда в стране выстраивается новая комплексная система патриотического воспитания. Ее основой должна быть живая связь поколений, объединяющая опыт ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и героев наших дней – участников специальной военной операции и прямое взаимодействие органов власти и общественных организаций по широкому кругу вопросов. Только в таком формате эта работа будет результативной», - отметил Даниил Янклович.