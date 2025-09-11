11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Представителей старшего поколения научат основам ведения бизнеса

Саратовская область вошла в число 20 пилотных регионов, где 8 октября запускается федеральная программа «Серебряный старт», направленная на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.



Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.

Комплекс мер поддержки включает:
- образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности;
- грантовую поддержку лучших бизнес-проектов;
- консультационное сопровождение опытными наставниками;
- сообщество единомышленников для нетворкинга.

Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности:
- уход и забота (организация услуг сиделок, сопровождающих лиц, доставка продуктов и лекарств маломобильным гражданам);
- бытовые услуги;
- туризм и гостеприимство;
- образовательные услуги;
- монетизация хобби.

Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку на официальном сайте: серебряныйстарт.рф.

Участие бесплатное. Обучение пройдет на базе Центра «Мой бизнес».