Представителей старшего поколения научат основам ведения бизнеса

просмотров: 153

Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.Комплекс мер поддержки включает:- образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности;- грантовую поддержку лучших бизнес-проектов;- консультационное сопровождение опытными наставниками;- сообщество единомышленников для нетворкинга.Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности:- уход и забота (организация услуг сиделок, сопровождающих лиц, доставка продуктов и лекарств маломобильным гражданам);- бытовые услуги;- туризм и гостеприимство;- образовательные услуги;- монетизация хобби.Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку на официальном сайте: серебряныйстарт.рф.Участие бесплатное. Обучение пройдет на базе Центра «Мой бизнес».