Представителей старшего поколения научат основам ведения бизнеса
Саратовская область вошла в число 20 пилотных регионов, где 8 октября запускается федеральная программа «Серебряный старт», направленная на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.
Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.
Комплекс мер поддержки включает:
- образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности;
- грантовую поддержку лучших бизнес-проектов;
- консультационное сопровождение опытными наставниками;
- сообщество единомышленников для нетворкинга.
Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности:
- уход и забота (организация услуг сиделок, сопровождающих лиц, доставка продуктов и лекарств маломобильным гражданам);
- бытовые услуги;
- туризм и гостеприимство;
- образовательные услуги;
- монетизация хобби.
Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку на официальном сайте: серебряныйстарт.рф.
Участие бесплатное. Обучение пройдет на базе Центра «Мой бизнес».
Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Организатор программы - Минэкономразвития России.
Комплекс мер поддержки включает:
- образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности;
- грантовую поддержку лучших бизнес-проектов;
- консультационное сопровождение опытными наставниками;
- сообщество единомышленников для нетворкинга.
Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности:
- уход и забота (организация услуг сиделок, сопровождающих лиц, доставка продуктов и лекарств маломобильным гражданам);
- бытовые услуги;
- туризм и гостеприимство;
- образовательные услуги;
- монетизация хобби.
Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку на официальном сайте: серебряныйстарт.рф.
Участие бесплатное. Обучение пройдет на базе Центра «Мой бизнес».