26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа

просмотров: 56

Саратовцы Алексей Яковлев и Андрей Бутузов, сидя в тюрьме, раскаялись в поджоге релейного шкафа.Напомним, сейчас они отбывают назначенные судом длительные сроки наказания. Ранее их задержали сотрудники ФСБ за поджог на железной дороге.Ранее судимому Яковлеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием части срока наказания в виде первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима.Бутузову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием части срока наказания в виде первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима.В марте 2024 года Яковлев искал подработку. Знакомый посоветовал ему написать некоему гражданину, который смог бы помочь в этом вопросе. Яковлев 10 марта вышел на мужчину в интернете. В ходе переписки тот предложил ему 15 тысяч рублей за поджог релейных шкафов на железнодорожных станциях.На следующий день после совершения преступления их задержали. Действия Яковлева и Бутузова квалифицировали по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Оба признали вину, но раскаялись, только находясь в местах заключения.«Советую никому такого не совершать. Это очень плохие деяния. Очень сожалею об этом и хочу, чтобы меня простили, - отметил Алексей и признался: - Совершил очень большую глупость».Ошибочность своих действий мужчины будут переосмысливать в местах заключения. Именно там двум 24-летним саратовцам предстоит провести ближайшие 12 и 14 лет соответственно.