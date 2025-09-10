10 сентября 2025 СРЕДА
Новости
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа

Новости
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа


Саратовцы Алексей Яковлев и Андрей Бутузов, сидя в тюрьме, раскаялись в поджоге релейного шкафа.

Напомним, сейчас они отбывают назначенные судом длительные сроки наказания. Ранее их задержали сотрудники ФСБ за поджог на железной дороге.

Ранее судимому Яковлеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием части срока наказания в виде первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима.

Бутузову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием части срока наказания в виде первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима.

В марте 2024 года Яковлев искал подработку. Знакомый посоветовал ему написать некоему гражданину, который смог бы помочь в этом вопросе. Яковлев 10 марта вышел на мужчину в интернете. В ходе переписки тот предложил ему 15 тысяч рублей за поджог релейных шкафов на железнодорожных станциях.

На следующий день после совершения преступления их задержали. Действия Яковлева и Бутузова квалифицировали по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Оба признали вину, но раскаялись, только находясь в местах заключения.

«Советую никому такого не совершать. Это очень плохие деяния. Очень сожалею об этом и хочу, чтобы меня простили, - отметил Алексей и признался: - Совершил очень большую глупость».

Ошибочность своих действий мужчины будут переосмысливать в местах заключения. Именно там двум 24-летним саратовцам предстоит провести ближайшие 12 и 14 лет соответственно.