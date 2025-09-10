10 сентября 2025 СРЕДА
Новости
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»

Новости
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»


Форум «Креативный Саратов» пройдет 19 сентября в технопарке «Саратов Диджитал» и станет центральной площадкой для диалога, генерации идей и поиска новых точек роста креативной экономики региона.

В программе запланированы панельные дискуссии с федеральными и региональными экспертами, практические мастер-классы, воркшопы и презентации успешных кейсов.

Центральным событием форума станет выставка «Fashion Market Саратовских дизайнеров», где будет представлена модная индустрия региона.

Пленарное заседание форума пройдет при участии представителей Правительства Саратовской области, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра, Высшей школы экономики, компании OZON.
Участники экспертной сессии отберут понравившиеся бренды для размещения в точках продаж крупных аэропортов страны и торговых центров.

Кроме того, зрителей ждет выступление профессионального альпиниста, дважды покорившего Эверест, а сегодня успешного ИТ-предпринимателя Сергея Кофанова, показ фильма «Аффект», выставка инсталляций из вторсырья, а также модный показ, который станет кульминацией форума «Креативный Саратов».

«Участие в форуме – это отличная возможность заявить о своем проекте, найти партнеров и инвесторов, получить новые знания и вдохновение для дальнейшей работы. Мы ведем сбор креативных проектов, которые можно было бы представить федеральным экспертам для дальнейшего продвижения. Наша общая задача – сделать так, чтобы креативные индустрии стали одним из ключевых драйверов экономики Саратовской области», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Если вы хотите рассказать о себе и своем проекте, заполняйте форму по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/68b18beef47e7316ea27d398/.

Для того чтобы стать участником форума, регистрируйтесь на официальном сайте мероприятия: Креативный-Саратов.рф/forum_2025.