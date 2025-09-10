Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»

просмотров: 164

Форум «Креативный Саратов» пройдет 19 сентября в технопарке «Саратов Диджитал» и станет центральной площадкой для диалога, генерации идей и поиска новых точек роста креативной экономики региона.В программе запланированы панельные дискуссии с федеральными и региональными экспертами, практические мастер-классы, воркшопы и презентации успешных кейсов.Центральным событием форума станет выставка «Fashion Market Саратовских дизайнеров», где будет представлена модная индустрия региона.Пленарное заседание форума пройдет при участии представителей Правительства Саратовской области, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра, Высшей школы экономики, компании OZON.Участники экспертной сессии отберут понравившиеся бренды для размещения в точках продаж крупных аэропортов страны и торговых центров.Кроме того, зрителей ждет выступление профессионального альпиниста, дважды покорившего Эверест, а сегодня успешного ИТ-предпринимателя Сергея Кофанова, показ фильма «Аффект», выставка инсталляций из вторсырья, а также модный показ, который станет кульминацией форума «Креативный Саратов».«Участие в форуме – это отличная возможность заявить о своем проекте, найти партнеров и инвесторов, получить новые знания и вдохновение для дальнейшей работы. Мы ведем сбор креативных проектов, которые можно было бы представить федеральным экспертам для дальнейшего продвижения. Наша общая задача – сделать так, чтобы креативные индустрии стали одним из ключевых драйверов экономики Саратовской области», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Если вы хотите рассказать о себе и своем проекте, заполняйте форму по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/68b18beef47e7316ea27d398/.Для того чтобы стать участником форума, регистрируйтесь на официальном сайте мероприятия: Креативный-Саратов.рф/forum_2025.