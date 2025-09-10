10 сентября 2025 СРЕДА
Новости
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам

В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам


В муниципальных образованиях Саратовской области благоустроили порядка 60 участков тротуарной сети по региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.

Так, в Ртищевском районе в этом году благоустроили тротуары на двух улицах. Новая пешеходная дорожка на улице Зои Космодемьянской стала частью недавно обновленного общественного пространства. В округе расположено несколько учреждений социальной сферы: школа, детские садики, ФОК, и потому здесь всегда ходит много детей. Кроме того, был благоустроен тротуар на центральной улице Красная.

«Работы по региональной программе продолжаются. В настоящее время тротуары благоустроили в 20 районах - это 8 городов, а также десяток сел и поселков. Всего благодаря региональной программе пешеходные дорожки должны обновиться в 33 муниципальных образованиях 31 района. За первые 2 года реализации программы отремонтировано около 100 километров тротуарной сети», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.