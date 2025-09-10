В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам

просмотров: 171

В муниципальных образованиях Саратовской области благоустроили порядка 60 участков тротуарной сети по региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.Так, в Ртищевском районе в этом году благоустроили тротуары на двух улицах. Новая пешеходная дорожка на улице Зои Космодемьянской стала частью недавно обновленного общественного пространства. В округе расположено несколько учреждений социальной сферы: школа, детские садики, ФОК, и потому здесь всегда ходит много детей. Кроме того, был благоустроен тротуар на центральной улице Красная.«Работы по региональной программе продолжаются. В настоящее время тротуары благоустроили в 20 районах - это 8 городов, а также десяток сел и поселков. Всего благодаря региональной программе пешеходные дорожки должны обновиться в 33 муниципальных образованиях 31 района. За первые 2 года реализации программы отремонтировано около 100 километров тротуарной сети», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.