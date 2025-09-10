С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»

просмотров: 215

Книжный фестиваль «Волжская волна» — праздник для всех любителей чтения, который пройдёт в нашем городе уже в 11-й раз.Как и в прошлом году, местом проведения фестиваля станет улица Волжская. Смена локации в 2024 году позволила фестивалю побить все рекорды посещаемости — за 4 дня на нём побывало более 65 000 человек, и организаторы уверены, что это ещё не предел.В программе фестивале – лекции и презентации, встречи с авторами и автограф-сессии, публичные чтения и дискуссии. Полное расписание мероприятий будет опубликовано на сайте volgavolna.ru, подробности - в социальных сетях vk.com/volvolna и t.me/volvolna.«Волжская волна» станет одним из семи книжных фестивалей по всей стране, где в течение лета и осени пройдут мероприятия проекта «Эхо времени. Современные поэты читают стихи о войне» — публичные поэтические чтения, литературные дискуссии и круглые столы, посвящённые военной поэзии и приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Традиционно свои новинки и бестселлеры представят саратовцам десятки издательств. А с целью повышения региональной культуры книгоиздания среди экспонентов «Волжской волны» вновь будет проведён традиционный конкурс на лучшие книги, соучредителями которого выступят Российский книжный союз и Московский политехнический университет.Книжный фестиваль «Волжская волна» организован Правительством Саратовской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках проекта «Читающая Россия».Проект «Волжская волна 2025» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».