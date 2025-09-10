10 сентября 2025 СРЕДА
Новости
09:50 | 10 сентября
Саратов и мусор: что не так с контейнерными площадками?
09:00 | 10 сентября
26 лет тюрьмы на двоих: осужденные раскаялись в поджоге релейного шкафа
00:16 | 10 сентября
«Саратовская область – пространство для семьи»: на научно-практической конференции обсудили вопросы демографии
23:28 | 09 сентября
На празднике в парке «Территория детства» поддержали идею строительства школы
18:29 | 09 сентября
Молодежь Саратова попросила Бастрыкина защитить детей
18:00 | 09 сентября
На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей
17:00 | 09 сентября
Продолжается регистрация на форум «Креативный Саратов»
16:45 | 09 сентября
Новый диагностический комплекс «Флюмамм» - на службе жителей Петровского района
16:43 | 09 сентября
В Ртищевском районе благоустроили тротуар, ведущий к школе и детским садам
13:30 | 09 сентября
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»
С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»

С 18 по 21 сентября Саратов вновь накроет «Волжская волна»


Книжный фестиваль «Волжская волна» — праздник для всех любителей чтения, который пройдёт в нашем городе уже в 11-й раз.

Как и в прошлом году, местом проведения фестиваля станет улица Волжская. Смена локации в 2024 году позволила фестивалю побить все рекорды посещаемости — за 4 дня на нём побывало более 65 000 человек, и организаторы уверены, что это ещё не предел.

В программе фестивале – лекции и презентации, встречи с авторами и автограф-сессии, публичные чтения и дискуссии. Полное расписание мероприятий будет опубликовано на сайте volgavolna.ru, подробности - в социальных сетях vk.com/volvolna и t.me/volvolna.

«Волжская волна» станет одним из семи книжных фестивалей по всей стране, где в течение лета и осени пройдут мероприятия проекта «Эхо времени. Современные поэты читают стихи о войне» — публичные поэтические чтения, литературные дискуссии и круглые столы, посвящённые военной поэзии и приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно свои новинки и бестселлеры представят саратовцам десятки издательств. А с целью повышения региональной культуры книгоиздания среди экспонентов «Волжской волны» вновь будет проведён традиционный конкурс на лучшие книги, соучредителями которого выступят Российский книжный союз и Московский политехнический университет.

Книжный фестиваль «Волжская волна» организован Правительством Саратовской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках проекта «Читающая Россия».

Проект «Волжская волна 2025» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».