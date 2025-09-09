В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов

просмотров: 62

На кафедре «Технология производства и переработки продукции животноводства» Вавиловского университета состоялось открытие «Инновационного центра биотехнологий молока и молочных продуктов»Учебный класс отремонтирован, оснащен мебелью, необходимым оборудованием и инвентарем.«Эксперименты по созданию подобных аудиторий набирают популярность среди социально ориентированного бизнеса. Работа в этом направлении продолжается», - поделился замминистра сельского хозяйства области Алексей Молчанов.Открытие учебных классов (лабораторий) полностью соответствует реализации задач национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры в АПК». Об этом напомнила замминистра сельского хозяйства области Наталья Мариевская, поздравляя студентов, преподавательский состав, руководство учреждения и предприятия с важным событием: «Сегодня мы должны создать все условия, способствующие развитию и динамичной модернизации АПК, расширению ассортимента производимой продукции и ее продвижению на российский и зарубежный рынки. Для этого нам нужны молодые, перспективные, активные и, самое главное, желающие работать в агропромышленном секторе молодые люди».