9 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

С 11 по 20 сентября 2025 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

VII Международный конкурс виолончелистов – самый масштабный по количеству конкурсантов, в нем примут участие 58 музыкантов из 8 стран мира – России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Монголии и Норвегии.

В жюри конкурса вошли представители России, Китая, Казахстана, Белоруссии, США-Гаити. Председатель жюри – ученик Святослава Николаевича, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Игорь Гаврыш.

Конкурс проводится по двум возрастным категориям – младшая группа до 18 лет (два тура) и старшая группа с 18 до 30 лет (три тура). Финальный этап – в сопровождении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии.

Участники конкурса, приглашенные знаменитые исполнители и члены жюри дадут большие концерты, проведут мастер-классы для юных саратовских музыкантов. Доброй традицией стало проведение концерта лауреатов конкурса на родине Святослава Кнушевицкого в городе Петровске.

11 сентября 2025 года в 16:30 в Концертном зале филармонии (пл. Соборная, 9) состоится пресс-конференция, посвященная открытию конкурса.

Для аккредитации на пресс-конференцию, а также на посещение конкурсных просмотров и концертов, представителям СМИ необходимо до 11 сентября подать заявку в свободной форме (ФИО, название СМИ) по контактам пресс-службы филармонии: Анна Петрусенко, тел. +7 937 634 45 25, E-mail: Petrusenkoai@mail.ru.