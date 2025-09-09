В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

просмотров: 81

С 11 по 20 сентября 2025 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава КнушевицкогоVII Международный конкурс виолончелистов – самый масштабный по количеству конкурсантов, в нем примут участие 58 музыкантов из 8 стран мира – России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Монголии и Норвегии.В жюри конкурса вошли представители России, Китая, Казахстана, Белоруссии, США-Гаити. Председатель жюри – ученик Святослава Николаевича, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Игорь Гаврыш.Конкурс проводится по двум возрастным категориям – младшая группа до 18 лет (два тура) и старшая группа с 18 до 30 лет (три тура). Финальный этап – в сопровождении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии.Участники конкурса, приглашенные знаменитые исполнители и члены жюри дадут большие концерты, проведут мастер-классы для юных саратовских музыкантов. Доброй традицией стало проведение концерта лауреатов конкурса на родине Святослава Кнушевицкого в городе Петровске.11 сентября 2025 года в 16:30 в Концертном зале филармонии (пл. Соборная, 9) состоится пресс-конференция, посвященная открытию конкурса.Для аккредитации на пресс-конференцию, а также на посещение конкурсных просмотров и концертов, представителям СМИ необходимо до 11 сентября подать заявку в свободной форме (ФИО, название СМИ) по контактам пресс-службы филармонии: Анна Петрусенко, тел. +7 937 634 45 25, E-mail: Petrusenkoai@mail.ru.