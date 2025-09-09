Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
Сегодня, 8 сентября, в День воинской славы России воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова" вспоминали события и героев Бородинского сражения, одним из которых является донской атаман М.И. Платов.
В самый разгар сражения казаки под командованием М.И. Платова совершили фланговый обходной маневр и рейд по тылам французов, чем деморализовали неприятеля. Это событие во многом предопределило исход Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года.
На Аллее казачьей славы прошла торжественная церемония возложения цветов к памятному бюсту легендарного атамана.
Мы помним! Мы гордимся!
