9 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России

Новости
Сегодня, 8 сентября, в День воинской славы России воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова" вспоминали события и героев Бородинского сражения, одним из которых является донской атаман М.И. Платов.
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России

В самый разгар сражения казаки под командованием М.И. Платова совершили фланговый обходной маневр и рейд по тылам французов, чем деморализовали неприятеля. Это событие во многом предопределило исход Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года.
На Аллее казачьей славы прошла торжественная церемония возложения цветов к памятному бюсту легендарного атамана.

Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России

Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России

Мы помним! Мы гордимся!