11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир

Министерство строительства и ЖКХ области начало перечислять выплаты по свидетельствам о предоставлении единовременной материальной помощи в виде выплаты на приобретение жилого помещения жильцам пострадавшего дома на улице Блинова.



«Собственники 12 квартир подобрали жилые помещения и предоставили в министерство договоры купли-продажи жилых помещений для перечисления выплат на общую сумму 40,3 млн. рублей. После согласования документов денежные средства перечислены собственникам 2 квартир на общую сумму 8,6 млн. рублей. Всего в списке пострадавших значатся 54 собственника 36 квартир, свидетельства выданы 48 собственникам, это 31 квартира. Добавлю, что всем собственникам также полагается материальная помощь за утраченное частично или полностью имущество», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Напомним, по решению Губернатора Романа Бусаргина жильцам пострадавшего дома решено предоставить новое аналогичное по площади жилье через механизм выплат с предоставлением сертификата на покупку жилья.