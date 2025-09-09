Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир

просмотров: 224

«Собственники 12 квартир подобрали жилые помещения и предоставили в министерство договоры купли-продажи жилых помещений для перечисления выплат на общую сумму 40,3 млн. рублей. После согласования документов денежные средства перечислены собственникам 2 квартир на общую сумму 8,6 млн. рублей. Всего в списке пострадавших значатся 54 собственника 36 квартир, свидетельства выданы 48 собственникам, это 31 квартира. Добавлю, что всем собственникам также полагается материальная помощь за утраченное частично или полностью имущество», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.Напомним, по решению Губернатора Романа Бусаргина жильцам пострадавшего дома решено предоставить новое аналогичное по площади жилье через механизм выплат с предоставлением сертификата на покупку жилья.