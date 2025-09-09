9 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с участием зампредов и министров Правительства области, а также глав районов.

В минувшую субботу, 6 сентября, во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и членов их семей. В этот день с различными вопросами к главам районов обратились 159 человек, озвучено 200 вопросов. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что все поднятые темы главы и руководители профильных ведомств должны прорабатывать лично. Всего с начала проведения личных приемов участников спецоперации и их близких приняты 4241 человек, они озвучили почти 5 тысяч вопросов.

В ближайшее время Саратову будут доведены средства в рамках дополнительного финансирования в размере 1 млрд рублей на ремонт дорог. Губернатор поручил подготовить и провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков в этом году.

«Список дорог уже определен, в него вошли центральные магистрали, которые востребованы среди автомобилистов. Это улицы Астраханская, Рахова, Тархова и ряд других направлений. Необходимо уже в этом году провести аукционы, чтобы в следующем году начать работы как можно раньше, как только стартует сезон», - сказал глава региона.

За минувшую неделю специалистами Госжилинспекции выявлены нарушения сроков отключения горячей воды в 83 многоквартирных домах. Ресурсоснабжающим организациям выписано 11 протоколов об административном правонарушении. Губернатор Роман Бусаргин напомнил, что каждое отключение ресурса должно быть на контроле в профильном ведомстве и у глав территорий.

На данный момент в Саратовской области общая готовность к отопительному сезону составляет 91%. Глава региона напомнил, что работа в этом направлении должна вестись ежедневно. Всё возникающие вопросы необходимо решать своевременно. Это позволит минимизировать возможные риски, связанные со стартом отопсезона.

Более 290 тысяч льготных транспортных карт выдано жителям Саратовской области с 2022 года. Совершено более 100 млн поездок. Мера поддержки доступна для 26 льготных категорий граждан. Среди них: ветераны труда, студенты, дети из многодетных семей и дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

В регионе продолжает действовать пожароопасный период. На данный момент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество ландшафтных пожаров на 29%. С начала пожароопасного периода 2025 года в органы госпожнадзора направлены 33 материала о правонарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы и мусора, разведением костров, для привлечения виновных к административной ответственности. В осенний период все противопожарные мероприятия будут продолжены.