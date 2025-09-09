Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог

просмотров: 193

В минувшую субботу, 6 сентября, во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и членов их семей. В этот день с различными вопросами к главам районов обратились 159 человек, озвучено 200 вопросов. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что все поднятые темы главы и руководители профильных ведомств должны прорабатывать лично. Всего с начала проведения личных приемов участников спецоперации и их близких приняты 4241 человек, они озвучили почти 5 тысяч вопросов.В ближайшее время Саратову будут доведены средства в рамках дополнительного финансирования в размере 1 млрд рублей на ремонт дорог. Губернатор поручил подготовить и провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков в этом году.«Список дорог уже определен, в него вошли центральные магистрали, которые востребованы среди автомобилистов. Это улицы Астраханская, Рахова, Тархова и ряд других направлений. Необходимо уже в этом году провести аукционы, чтобы в следующем году начать работы как можно раньше, как только стартует сезон», - сказал глава региона.За минувшую неделю специалистами Госжилинспекции выявлены нарушения сроков отключения горячей воды в 83 многоквартирных домах. Ресурсоснабжающим организациям выписано 11 протоколов об административном правонарушении. Губернатор Роман Бусаргин напомнил, что каждое отключение ресурса должно быть на контроле в профильном ведомстве и у глав территорий.На данный момент в Саратовской области общая готовность к отопительному сезону составляет 91%. Глава региона напомнил, что работа в этом направлении должна вестись ежедневно. Всё возникающие вопросы необходимо решать своевременно. Это позволит минимизировать возможные риски, связанные со стартом отопсезона.Более 290 тысяч льготных транспортных карт выдано жителям Саратовской области с 2022 года. Совершено более 100 млн поездок. Мера поддержки доступна для 26 льготных категорий граждан. Среди них: ветераны труда, студенты, дети из многодетных семей и дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья и т.д.В регионе продолжает действовать пожароопасный период. На данный момент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество ландшафтных пожаров на 29%. С начала пожароопасного периода 2025 года в органы госпожнадзора направлены 33 материала о правонарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы и мусора, разведением костров, для привлечения виновных к административной ответственности. В осенний период все противопожарные мероприятия будут продолжены.