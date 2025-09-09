9 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
На предприятиях региона продолжается работа по повышению эффективности производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Команды ООО «Микпром» и ООО «НПО «Технокомплекс» прошли обучение инструментам бережливого производства и теперь применяют полученные знания на практике. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций идет диагностика пилотных участков - потока по изготовлению мясных полуфабрикатов и фарша и процесса блочно-модульной водоподготовки и очистки сточных вод.

Уже сформированы карты потока создания ценности текущего состояния, которые необходимы для визуализации процессов.

Так, например, на ООО «Микпром» шаг за шагом проанализирован процесс изготовления полуфабрикатов – котлет. Команда предприятия опросила сотрудников, задействованных в производственном процессе. В результате были выявлены неэффективные участки, с которыми будет проводиться точечная работа.

«Участники федерального проекта получают бесплатную комплексную поддержку для вывода производства на новый уровень. Цель – не просто консультирование, а полноценное переформатирование подходов к работе. В результате компании сокращают издержки, наращивают прибыль и укрепляют конкурентоспособность. Участие в проекте позволит увеличить производительность труда не менее чем на 30% за три года», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Подробнее на ИТ-платформе производительность.рф.