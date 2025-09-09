Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень

просмотров: 192

На предприятиях региона продолжается работа по повышению эффективности производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда».Команды ООО «Микпром» и ООО «НПО «Технокомплекс» прошли обучение инструментам бережливого производства и теперь применяют полученные знания на практике. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций идет диагностика пилотных участков - потока по изготовлению мясных полуфабрикатов и фарша и процесса блочно-модульной водоподготовки и очистки сточных вод.Уже сформированы карты потока создания ценности текущего состояния, которые необходимы для визуализации процессов.Так, например, на ООО «Микпром» шаг за шагом проанализирован процесс изготовления полуфабрикатов – котлет. Команда предприятия опросила сотрудников, задействованных в производственном процессе. В результате были выявлены неэффективные участки, с которыми будет проводиться точечная работа.«Участники федерального проекта получают бесплатную комплексную поддержку для вывода производства на новый уровень. Цель – не просто консультирование, а полноценное переформатирование подходов к работе. В результате компании сокращают издержки, наращивают прибыль и укрепляют конкурентоспособность. Участие в проекте позволит увеличить производительность труда не менее чем на 30% за три года», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Подробнее на ИТ-платформе производительность.рф.