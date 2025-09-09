9 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком

Новости
В трех отдаленных районах Саратовской области запустили новые пригородные автобусные маршруты, которые связывают села с районными центрами. Это стало возможным благодаря реализации программы развития крупнейших отдаленных территорий, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.



В число участников программы входят Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы.

В частности, с 1 сентября начал курсировать маршрут № 383 в Озинском районе, связавший районный центр и поселок Новозаволжский.

- Запуск этого маршрута — долгожданное и значимое событие для всех жителей нашего муниципалитета. Это не просто транспортное сообщение, это — связь с райцентром, доступ к социальным услугам, инфраструктуре, что особенно важно для старшего поколения и семей с детьми. Новозаволжцы на деле ощутили внимание региональной власти к проблемам сельских территорий и реальную поддержку, - отметила глава Заволжского муниципального образования Татьяна Аксашева.

- Для нас, жителей отдалённых посёлков, это огромное облегчение! Теперь не нужно заранее искать попутку или тратить большие деньги на такси, чтобы доехать до Озинок. Я сама часто езжу в райцентр по делам. Теперь можно спокойно планировать свой день, зная, что есть надёжный и доступный транспорт, который ходит строго по расписанию. Это настоящая забота руководства области о людях, которые живут в глубинке, - прокомментировала жительница Новозаволжского Марина Дущанова.

Отметим, расстояние от Озинок до поселка Новозаволжский составляет порядка 66 километров.