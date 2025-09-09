В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком

просмотров: 194

В число участников программы входят Дергачевский, Озинский и Перелюбский районы.В частности, с 1 сентября начал курсировать маршрут № 383 в Озинском районе, связавший районный центр и поселок Новозаволжский.- Запуск этого маршрута — долгожданное и значимое событие для всех жителей нашего муниципалитета. Это не просто транспортное сообщение, это — связь с райцентром, доступ к социальным услугам, инфраструктуре, что особенно важно для старшего поколения и семей с детьми. Новозаволжцы на деле ощутили внимание региональной власти к проблемам сельских территорий и реальную поддержку, - отметила глава Заволжского муниципального образования Татьяна Аксашева.- Для нас, жителей отдалённых посёлков, это огромное облегчение! Теперь не нужно заранее искать попутку или тратить большие деньги на такси, чтобы доехать до Озинок. Я сама часто езжу в райцентр по делам. Теперь можно спокойно планировать свой день, зная, что есть надёжный и доступный транспорт, который ходит строго по расписанию. Это настоящая забота руководства области о людях, которые живут в глубинке, - прокомментировала жительница Новозаволжского Марина Дущанова.Отметим, расстояние от Озинок до поселка Новозаволжский составляет порядка 66 километров.