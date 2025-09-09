Максим Калядин:«Сейчас лучше обойтись без пышных торжеств»

просмотров: 199

Глава Петровского района Максим Калядин в своем телеграм-канале опубликовал пост под названием «Салют - или помощь СВО?», в котором рассуждает о выборе, который должен сделать, принимая решение о формате празднования Дня города. По словам главы, в прошедшие выходные к нему пришли на прием бойцы СВО с различными просьбами - нужны беспилотники,рации, средства РЭБ и т.п.- И здесь перед нами встает выбор, - рассуждает Максим Калядин.- На одной чаше весов – однодневный праздник в мирном городе. На другой – защитники нашей страны на СВО, кто рискует своей жизнью, чтобы Петровск оставался мирным.«Знаю, что раньше администрация просила бизнес помочь провести День города. Но сейчас лучше обойтись без пышных торжеств.Вместо них на этой неделе я обращусь к нашим фермерам и крупным предприятиям с просьбой поддержать наших земляков. Всё честно и открыто, с указанием конкретной модели оборудования и его стоимости.Уверен, что все вместе мы сможем помочь нашим петровчанам на СВО. И это станет лучшим подарком для них ко Дню родного города»,- подчеркнул глава района.