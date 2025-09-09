9 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Максим Калядин:«Сейчас лучше обойтись без пышных торжеств»

Глава Петровского района Максим Калядин в своем телеграм-канале опубликовал пост под названием «Салют - или помощь СВО?», в котором рассуждает о выборе, который должен сделать, принимая решение о формате празднования Дня города. По словам главы, в прошедшие выходные к нему пришли на прием бойцы СВО с различными просьбами - нужны беспилотники,рации, средства РЭБ и т.п.

- И здесь перед нами встает выбор, - рассуждает Максим Калядин.- На одной чаше весов – однодневный праздник в мирном городе. На другой – защитники нашей страны на СВО, кто рискует своей жизнью, чтобы Петровск оставался мирным.

«Знаю, что раньше администрация просила бизнес помочь провести День города. Но сейчас лучше обойтись без пышных торжеств.

Вместо них на этой неделе я обращусь к нашим фермерам и крупным предприятиям с просьбой поддержать наших земляков. Всё честно и открыто, с указанием конкретной модели оборудования и его стоимости.

Уверен, что все вместе мы сможем помочь нашим петровчанам на СВО. И это станет лучшим подарком для них ко Дню родного города»,- подчеркнул глава района.