Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
В Чебоксарах проходит Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».
В нем принимают участие 13 команд из 10 регионов Приволжья: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.
Турнир проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Саратовскую область в турнире представляет следж-хоккейная команда «Оптимисты» под руководством тренера Артема Баймлера. В состав нашей команды вошли 11 хоккеистов из Саратова и Балаково.