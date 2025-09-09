9 сентября 2025 ВТОРНИК
Саратовский театр оперы и балета вошел в пятерку лучших театров страны по итогам прошлого сезона

После завершения театрального сезона 2024/25 федеральное издание ClassicalMusicNews.Ru (https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FClassicalMusicNews.Ru&utf=1) провело опрос, в котором зрителям предлагалось выбрать лучший театр оперы и балета и труппу, которая привлекла наибольшее внимание слушателей в прошедшем сезоне. Голосование длилось больше месяца, и в список номинантов вошли все российские театры оперы и балета. Каждый читатель мог отдать свой голос за наиболее достойного кандидата. По результатам опроса Саратовский академический театр оперы и балета вошел в пятерку лучших, обогнав Мариинский театр, театр «Новая опера» и Большой театр России.

Отметим, что в прошлом театральном сезона саратовская опера представила премьеры балетов «Медный всадник» Р.Глиэра, «Шопениана» и «Вальпургиева ночь» Ш.Гуно, оперу «Укрощение строптивой» В.Шебалина. Были проведены показы нескольких новых концертных программ, реализован ряд выставочных проектов в Гостиной театра. Балетная труппа театра впервые в современной истории побывала в Архангельске, где был представлен Вечер современной хореографии саратовского балетмейстера Дианы Вайловой. Оперная постановка «Пётр Первый» стала одним из победителей проекта Союза театральных деятелей «Золотой фонд театральных постановок России». Ряд артистов труппы получили государственные награды и почетные грамоты.

Новый, 223-й театральный сезон Саратовский театр оперы и балета откроет 20 и 21 сентября грандиозной премьерой оперы «Повесть о настоящем человеке» великого классика русской музыки Сергея Прокофьева.