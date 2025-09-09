Директор театра «Теремок»: «Памятник Боголюбову станет украшением музейного сквера»

просмотров: 158

Сквер на Театральной площади, вблизи Радищевского музея – знаковое место для установки памятника художнику Алексею Боголюбову. Об этом заявил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов.- Алексей Петрович Боголюбов – титан своей эпохи, художник, меценат, коллекционер, просветитель. В знак благодарности потомков, мы просто обязаны воздвигнуть ему памятник, что встанет вровень с основанным им музеем.Место для увековечивания памяти Боголюбова в Саратове выбрано не случайно – сквер на Театральной площади, вблизи колыбели русского музейного дела, созданной его же рукой. Это решение, пронизанное уважением к истории, единодушно поддержано культурной и архитектурной элитой, экспертным советом. Губернатор Роман Бусаргин, в год юбилея Радищевского музея, поддержал эту инициативу, гарантировав внебюджетное финансирование.Памятник станет не просто украшением музейного сквера, а самой душой его. Сюда потянутся нити людских судеб, чтобы соприкоснуться с величием саратовского гения, чья преданность искусству и культуре России вдохновляла и будет вдохновлять поколения.Напомним, ранее инициативу установки памятника в юбилейный для Радищевского музея год поддержал губернатор Роман Бусаргин. В настоящее время скульптура изготавливается в мастерской Андрея Щербакова.