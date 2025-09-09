Директор театра «Теремок»: «Памятник Боголюбову станет украшением музейного сквера»

9 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Новости
Сквер на Театральной площади, вблизи Радищевского музея – знаковое место для установки памятника художнику Алексею Боголюбову. Об этом заявил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов.

- Алексей Петрович Боголюбов – титан своей эпохи, художник, меценат, коллекционер, просветитель. В знак благодарности потомков, мы просто обязаны воздвигнуть ему памятник, что встанет вровень с основанным им музеем.

Место для увековечивания памяти Боголюбова в Саратове выбрано не случайно – сквер на Театральной площади, вблизи колыбели русского музейного дела, созданной его же рукой. Это решение, пронизанное уважением к истории, единодушно поддержано культурной и архитектурной элитой, экспертным советом. Губернатор Роман Бусаргин, в год юбилея Радищевского музея, поддержал эту инициативу, гарантировав внебюджетное финансирование.

Памятник станет не просто украшением музейного сквера, а самой душой его. Сюда потянутся нити людских судеб, чтобы соприкоснуться с величием саратовского гения, чья преданность искусству и культуре России вдохновляла и будет вдохновлять поколения.

Напомним, ранее инициативу установки памятника в юбилейный для Радищевского музея год поддержал губернатор Роман Бусаргин. В настоящее время скульптура изготавливается в мастерской Андрея Щербакова.