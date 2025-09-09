В городе Балаково открылся новый ФОК

просмотров: 204

6 сентября один из крупнейших районных центров Саратовской области – город Балаково – праздновал 263 день рождения.Подарком городу стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, расположенный на территории общеобразовательной школы № 25. Реализация проекта стала возможной благодаря государственно-частному партнерству Правительства Саратовской области и Балаковского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»). Эта инициатива была также поддержана полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.Заместитель полномочного представителя Олег Машковцев посетил площадки празднования Дня города Балаково и поздравил жителей: «Приветствую Вас на замечательном празднике – Дне города Балаково, в рамках которого проходит целый ряд ярких и интересных событий! Балаково – один из активно развивающихся промышленных, аграрных и социально-культурных центров Саратовской области и Приволжья. Особое значение для города Балаково и Балаковского муниципального района имеет поддержка находящихся в городе социально-ответственных компаний. Все они вносят свой вклад не только в создание городской инфраструктуры, но и реализуют различные тематические мероприятия, акции, социальные и благотворительные проекты».Слова приветствия и поздравления с Днем города от губернатора Саратовской области Романа Бусаргина передал заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров: «Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс – хороший пример государственно-частного партнерства. Правительство области и одно из крупнейших предприятий Балакова реализовали совместный проект, который создаст новые возможности для детей и молодежи. Он позволит школьникам полноценно заниматься физической культурой, на его основе смогут проводиться различные мероприятия и соревнования, способствующие популяризации активного образа жизни».Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг подчеркнул, что новый комплекс в Балаково – один из самых больших физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Саратовской области. «Характеристика «открытый тип» значит не только то, что этот объект располагается под открытым небом. Главное, что он открыт, доступен и полезен для всех. Здесь смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и начинающие физкультурники. Мы, производители минеральных удобрений, знаем, как важны для нашей родины рекорды – спортивные и промышленные. Наши производственные успехи – залог социального благополучия городов присутствия Компании «ФосАгро». Огромную часть своей прибыли Компания вкладывает в развитие спорта, детского и профессионального, поддержку медицины, благоустройство наших любимых городов. Физкультурно-оздоровительный комплекс – один из таких примеров. Этот социально значимый объект стал символом сотрудничества власти и социально ответственного бизнеса. Поздравляю жителей Балаково с появлением большого современного стадиона. Это – наша победа!».По словам главы Балаковского района Сергея Барулина, очень важно, что заниматься различными видами спорта в новом комплексе смогут не только ученики школы, но и жители всего района, а появление спортивного комплекса такого уровня дает городу новые возможности для развития.Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс, возведение которого началось в 2024 году, оборудован всем необходимым для занятий легкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом. Есть беговые дорожки и места для сдачи норм ГТО. Трибуны вмещают до 120 зрителей.