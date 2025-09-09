Активное долголетие: лысогорские пенсионеры приглашают зарядиться энергией

просмотров: 227

«Серебряные» волонтеры комплексного центра соцобслуживания населения Лысогорского района в очередной раз собрались на свежем воздухе, чтобы зарядиться позитивом и энергией.С использованием спортивного инвентаря из «Пункта проката физкультурного оборудования» активисты сделали зарядку на природе и наглядно продемонстрировали, что вести активный образ жизни возможно в любом возрасте.Напомним, работа социальных технологий и деятельность «серебряных» волонтеров в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».