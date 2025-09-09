В Саратове пройдет очный этап олимпиады по агрогенетике «Иннагрика»

9 сентября 2025 ВТОРНИК
Стартовала регистрация на участие во Всероссийской олимпиаде по агрогенетике «Иннагрика», которая проходит при поддержке правительства Саратовской области. Олимпиада входит в перечень Министерства науки и высшего образования РФ, инициатором мероприятия выступает компания «Иннопрактика».

В прошлом году полуфинал олимпиады в Саратовской области собрал 150 школьников из более чем 10 регионов ПФО. Более 30 команд решили кейсы по тематике агрогенетики, агрохимии, агротеху и выполнили лабораторные задания, учитывающие реальные задачи аграрных холдингов России и сформированные ведущими учеными ключевых профильных научных центров.

Школьникам была предоставлена возможность поработать на высокотехнологичном оборудовании лабораторий Вавиловского университета и примерить на себя профессию агрогенетика.

«Саратовская область выступает важным научным центром агропромышленного комплекса. Сегодня молодые специалисты видят перспективу в сельском хозяйстве, рассматривая его как высокотехнологичный сектор, базирующийся на передовых открытиях в области генетики, биоинформатики и новейших технологических решений. Будущее отечественного сельского хозяйства зависит от тесного взаимодействия научной мысли и молодого поколения, направленного на продвижение прогресса в отрасли», — заявил заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский.

«Проведение очного этапа Всероссийской олимпиады «Иннагрика» в Саратовской области свидетельствует о высоком доверии к нашему региону как к признанному аграрно-научному центру. Уверен, что участие в данном мероприятии позволит одаренным школьникам не только продемонстрировать свои знания, но и внести вклад в развитие агропромышленного комплекса страны», — отметил министр образования Саратовской области Александр Пажитнев.

Регистрация учеников 9-11 классов для участия во Всероссийской олимпиаде по агрогенетике «Иннагрика» продлится до 19 октября 2025 года включительно на сайте innagrika.ru.

Помимо основного профиля «Агрогенетика», который входит в перечень Минобрнауки России, участникам олимпиады доступны еще два профиля: «Агрохимия» и «Агротех». В финале будут определены победители и призеры по каждому из трех профилей.

В ноябре полуфиналы олимпиады пройдут в Саратове, Москве, Воронеже и Владивостоке. Финал, как и в предыдущие годы, примет Нижний Новгород в декабре.