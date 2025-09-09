Кофейную живопись изучали в центре соцобслуживания Петровского района

просмотров: 157

В центре социального обслуживания населения Петровского района специалист по реабилитационной работе провела в рамках социальной технологии «Доброцентр» мастер-класс «Кофейная живопись».«Рисование кофе похоже на рисование акварельными красками. В процессе происходит развитие мышления, воображения, фантазии, творческих способностей. Большим преимуществом кофе как материала для рисования является его необычайная пластичность, то есть при необходимости его можно достаточно легко вымыть при помощи воды», - прокомментировала ведущая мастер-класса.Итогом занятия стало традиционное фото на память и прекрасное, осеннее настроение.Напомним, технология «Доброцентр» работают во всех центрах социального обслуживания населения области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».