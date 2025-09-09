9 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Кофейную живопись изучали в центре соцобслуживания Петровского района

Кофейную живопись изучали в центре соцобслуживания Петровского района


В центре социального обслуживания населения Петровского района специалист по реабилитационной работе провела в рамках социальной технологии «Доброцентр» мастер-класс «Кофейная живопись».

«Рисование кофе похоже на рисование акварельными красками. В процессе происходит развитие мышления, воображения, фантазии, творческих способностей. Большим преимуществом кофе как материала для рисования является его необычайная пластичность, то есть при необходимости его можно достаточно легко вымыть при помощи воды», - прокомментировала ведущая мастер-класса.

Итогом занятия стало традиционное фото на память и прекрасное, осеннее настроение.

Напомним, технология «Доброцентр» работают во всех центрах социального обслуживания населения области в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».