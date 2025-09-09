9 сентября 2025 ВТОРНИК
11:30 | 09 сентября
20 сентября в Саратове пройдут соревнования «Кросс нации-2025»
10:30 | 09 сентября
В Вавиловском университете открылся инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов
09:48 | 09 сентября
В Саратове пройдет VII Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
23:45 | 08 сентября
Воспитанники казачьих классов отметили День воинской славы России
19:26 | 08 сентября
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: благодарность бойцам не только со сцены
18:00 | 08 сентября
Около миллиарда рублей поступит на ремонт саратовских дорог
17:18 | 08 сентября
Жильцам пострадавшего дома на Блинова начали перечислять средства по сертификатам на покупку новых квартир
17:00 | 08 сентября
Федеральный проект «Производительность труда» помогает вывести производство на новый уровень
16:30 | 08 сентября
В Озинском районе автобусный маршрут связал райцентр с отдаленным поселком
16:00 | 08 сентября
Турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» объединил 13 детских команд
Особый статус получил ансамбль старинных зданий, построенных для паровой мукомольной мельницы в Саратове

Комплекс зданий в областном центре, принадлежавший Торговому дому братьев Шмидт в конце XIX – начале XX веков, признан объектом культурного наследия регионального значения. Накануне принято решение о включении строений, являвшихся частью паровой мукомольной мельницы, во всероссийский реестр. Соответствующий приказ об ансамбле по улице Чернышевского, 90, подписан министром области – председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным.

Ранее эксперт со специальной лицензией Министерства культуры РФ изучил историю и архитектуру домов. Он отметил, что местом владело семейство Зейферт, которое построило здесь паровую лесопилку и мукомольную мельницу. Однако в 1883 году участок был продан поселянину-собственнику Петру Шмидту и его сыну Андрею. В 1899 году новыми владельцами разработан и утверждён проект постройки каменной паровой мельницы. Уже в 1900 году новая мельница дала первую муку. А в 1917 году частная собственность была национализирована.

В состав ансамбля вошли 6 строений: мельница, котельная, склад готовой продукции, лаборатория, механические мастерские и магазин с фрагментом стены ограждения. Отметим, что здание мельницы признано объектом культурного наследия регионального значения в 1993 году, остальные строения получили свой особый статус в настоящее время. Для всех памятников комитетом установлены границы территории и предмет охраны.

(на снимке котельная и здание мельницы).