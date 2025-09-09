Особый статус получил ансамбль старинных зданий, построенных для паровой мукомольной мельницы в Саратове

просмотров: 252

Комплекс зданий в областном центре, принадлежавший Торговому дому братьев Шмидт в конце XIX – начале XX веков, признан объектом культурного наследия регионального значения. Накануне принято решение о включении строений, являвшихся частью паровой мукомольной мельницы, во всероссийский реестр. Соответствующий приказ об ансамбле по улице Чернышевского, 90, подписан министром области – председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным.Ранее эксперт со специальной лицензией Министерства культуры РФ изучил историю и архитектуру домов. Он отметил, что местом владело семейство Зейферт, которое построило здесь паровую лесопилку и мукомольную мельницу. Однако в 1883 году участок был продан поселянину-собственнику Петру Шмидту и его сыну Андрею. В 1899 году новыми владельцами разработан и утверждён проект постройки каменной паровой мельницы. Уже в 1900 году новая мельница дала первую муку. А в 1917 году частная собственность была национализирована.В состав ансамбля вошли 6 строений: мельница, котельная, склад готовой продукции, лаборатория, механические мастерские и магазин с фрагментом стены ограждения. Отметим, что здание мельницы признано объектом культурного наследия регионального значения в 1993 году, остальные строения получили свой особый статус в настоящее время. Для всех памятников комитетом установлены границы территории и предмет охраны.(на снимке котельная и здание мельницы).