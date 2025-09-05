Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену

просмотров: 46

Об этом сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.«В этом году в Пугачеве был создан современный образовательный кластер на базе центра «Школа открытий». Благодаря этому удалось решить один из ключевых вопросов - переход на односменный режим обучения.Ранее выделяли региональные средства на ремонт учреждения в размере 20 млн рублей. Отремонтировали столовую, актовый и спортивный залы, закупили новое оборудование. Удалось создать дополнительные кабинеты для старших классов.Занятия в обновленном здании начались с 1 сентября. За парты сели более 900 детей. Это было последнее учреждение в городе, где из-за нехватки помещений уроки были вынуждены проводить в две смены. Теперь у детей появилось больше возможностей для посещения различных спортивных секций и организаций допобразования, где обычно занятия проходят в вечернее время»,- подчеркнул губернатор.