5 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:36 | 05 сентября
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену
16:23 | 05 сентября
Эксперт отметил высокий уровень доверия к главе региона
16:23 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
11:30 | 05 сентября
В Аткарске благоустроили два сквера по федеральному проекту
11:00 | 05 сентября
Студенты СГУ завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по программированию
10:27 | 05 сентября
Открыта регистрация на региональный образовательный семинар «Лаборатория добра»
09:05 | 05 сентября
За год в Центре охраны зрения детей пролечено 1,7 тыс маленьких пациентов, а оборудование центра не имеет аналогов в Саратове
13:23 | 04 сентября
Парк «Территория детства» будет новым символом Ленинского района
12:07 | 04 сентября
Участник СВО отметил гигантский вклад Саратовской области в укрепление обороны страны
10:36 | 04 сентября
В Лысогорской районной больнице завершен капитальный ремонт педиатрического отделения
Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену

Все школы Пугачева перешли на обучение в одну смену

Об этом сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В этом году в Пугачеве был создан современный образовательный кластер на базе центра «Школа открытий». Благодаря этому удалось решить один из ключевых вопросов - переход на односменный режим обучения.

Ранее выделяли региональные средства на ремонт учреждения в размере 20 млн рублей. Отремонтировали столовую, актовый и спортивный залы, закупили новое оборудование. Удалось создать дополнительные кабинеты для старших классов.

Занятия в обновленном здании начались с 1 сентября. За парты сели более 900 детей. Это было последнее учреждение в городе, где из-за нехватки помещений уроки были вынуждены проводить в две смены. Теперь у детей появилось больше возможностей для посещения различных спортивных секций и организаций допобразования, где обычно занятия проходят в вечернее время»,- подчеркнул губернатор.